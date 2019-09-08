Кто стоит за «ЭкоИнтегратором»? Мусорной реформой в Архангельской области займется бывший депутат-прогульщик с богатым прошлым

Сегодня с утра в Архангельске были подведены итоги конкурса на замещение вакантного места регионального оператора по обороту ТКО.
Как мы писали ранее, заявки на участие в отборе подали две фирмы – котласский «Геракл» и фирма «ЭкоИнтегратор», недавно перерегистрировавшаяся в Архангельске. Последней (при наличии хозяина) руководит бывший депутат регионального заксобрания Анатолий Назаров… человек с богатой биографией.
Увы, «схватки гигантов» не получилось, «Геракл» досрочно выбыл из борьбы, победителем объявлен «ЭкоИнтегратор».
С этой компанией правительство области должно будет заключить соответствующее соглашение в срок до 30 дней с момента публикации протокола заседания конкурсной комиссии, что, судя по всему, произойдет уже сегодня.
Ранее областные чиновники, отвечая на вопрос – что будет, если новый регоператор так же, как его предшественник «ЭкоЦентр» испугается трудностей и покинет регион, отвечали лаконично – будем искать нового.
Об «ЭкоИнтеграторе» известно (кроме имени директора), что фирма молодая, амбициозная, выставившая на обеспечение своей конкурсной заявки 100 миллионов рублей. 11 октября она получила лицензию на деятельность, связанную с утилизацией отходов. Наблюдатели гадают, кто может стоять за ней из известных людей.
Из собственных источников редакции в Москве известно, что претворение в жизнь мусорной реформы, заявленной президентом Путиным, станет на ближайшие годы одним из основных критериев профгодности глав российских регионов.