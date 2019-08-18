Жадный да ленивый платит втройне. У санатория «Беломорье» начались финансовые проблемы

Как выяснили журналисты других региональных изданий, у распиаренного в СМИ санатория «Беломорья» начались серьёзные финансовые проблемы.
Вплоть до продажи всего комплекса неким москвичам, которые якобы хотят перепрофилировать его в дом престарелых.
Собственник санатория, а именно Федерация профсоюзов Архангельской области объясняет это ростом цен, снижением покупательской способности населения и некоторыми недостатками в управлении. Тем не менее, собственник надеется удержать медучреждение наплаву различными коммерческими ухищрениями, но не исключает проведения организационно-штатных мероприятий, о возможности которых работники были уведомлены в законном порядке в целях защиты их трудовых прав. (Регион29) В последнем наблюдатели усматривают прямой намёк на грядущее сокращение штата санатория.
Скептически относится к перспективам «Беломорья» сохранить свой нынешний профиль и областная администрация в лице заместителя губернатора по социальным вопросам Артёма Вахрушева: Правительство региона заинтересовано в сохранении санатория «Беломорья» и его профиля деятельности. Но это коммерческое учреждение, поэтому заплатить долги, накопленные в результате неэффективных решений собственников и руководства учреждения, не может.
По всему видно, экономические проблемы у «Беломорья» начались не вчера. Однако в течении двух лет редактору ИА RUSNORD Леониду Чертоку, инвалиду-колясочнику I группы, было отказано в приёме на отдых, несмотря на то, что он готов оплачивать все дополнительные услуги, не входящие в официальный прейскурант.
Сначала непосредственно директор санатория объяснила его представителю, что их учреждение не приспособлено под приём инвалидов-колясочников – нет пандусов, лифтов, прогулочных дорожек на территории, подходящих для колясок, а, главное, весь персонал так загружен работой, что не имеет возможности оказывать отдельные услуги.
На следующий год ещё более конкретно объяснили в Федерации профсоюзов (цитата) - …оказывается, именно Чертока не возьмут туда отдыхать, потому что он об этом обязательно раструбит на страницах своего агентства. Другие колясочники прочитают и тоже захотят. И придётся санаторию… вернее, Федерации профсоюзов, его окормляющей, строить пандусы, расширять дверные проёмы… а оно ей надо?
В итоге главред агентства второй год подряд ездит отдыхать в гостеприимное «Лукоморье». Где умеют зарабатывать деньги и рады каждому клиенту, независимо от его индивидуальных запросов.
И что теперь удивляться финансовым проблемам «Беломорья». Конечно, покупатели-москвичи и пандусы построят, и дверные проёмы расширят, и дорожки заасфальтируют… только это будет совсем другое заведенье.
Как известно – жадный платит вдвойне. А жадный да ленивый – втройне.