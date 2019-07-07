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СРОЧНО: В Архангельск приходит новый владыка. Митрополит Даниил переведен в Курганскую область

Как сообщает пресс-служба РПЦ, Священный Синод Русской Православной Церкви принял сегодня решение о смене главы Курганской и Белозерской епархии. Митрополит Курганский и Белозерский Иосиф направлен служить в Симбирскую епархию.

На новом посту он сменит митрополита Симбирского и Новоспасского Анастасия (ударение на третьем слоге).

«Согласно пункту 26 главы ХV устава Русской православной церкви по достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Для митрополита Анастасия в качестве места пребывания на покое определен город Казань с материальным содержанием от Симбирского епархиального управления».

В свою очередь самого Иосифа на должности главы Курганской епархии сменит нынешний митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Его нынешнюю кафедру решением Синода займет епископ Волгодонский и Сальский Корнилий. Временное управление Волгодонской епархией поручено сейчас главе Донской митрополии, митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию. 

Наблюдатели в растерянности… и пока никак не комментируют эту рокировку.

 (на фото: владыка Корнилий… теперь Архангельский)

 

30 август 17:26 | : Горячая тема / Будни / Верую

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