Почему Архангельск встретил ПМЭФ с прохладцей? И почему мы не шведы?

Как известно, эту неделю губернатор Архангельской области занят в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме.
Оттуда он обещал привезти… и привезёт, судя по сообщениям с места события… выгодные региону контракты. Например, с ВТБ. Правда, наши коллеги из «Эха севера» уже разочарованно вздохнули – всего лишь рамочный договор… нет бы договориться, чтобы богатенький банк списал ипотеку всем молодым семьям региона! У меня от такого предложения у самого дыхание спёрло. Потом вспомнил, что давно вышел из определения «молодой» по всем параметрам и сразу поскучнел. А ещё я представил, что будет после этого с самим банком. Разве что его председателя к нам новым губернатором пришлют. Но вряд ли (об этом позже).
Пока не знаю, говорили ли на этом супер-пупер представительном форуме о мусоре. По крайней мере, судя по приходящим оттуда фотографиям, от Орлова никто презрительно не отворачивался. И то, там знающие люди собрались, понимающие механизм продвижения подобных непопулярных проектов. И Путин глазами по залу тоже не искал – а где здесь у нас тот губернатор, у которого беспорядки в регионе… он всё больше Китаем был занят.
А ещё президент сказал в своём программном выступлении буквально следующее – «Молодёжь не осознаёт огромную угрозу, нависшую над Россией, эта явная угроза должна быть для молодых людей на первом месте...». Признайтесь, вы подумали, что это он о мусорных полигонах? Нет, об Америке и вообще о санкциях. Понимаю, кого-то разочаровал этим открытием, но что поделаешь.
Если кто забыл (а таких немало), мусор, прежде всего, относится к понятию «экономика», и только потом к разделу «политика». Это наглядно показала встреча архангельских журналистов с шведом, который сделал данную субстанцию своей профессией. Он даже книгу назвал коротко и ясно – «Мусор», и она не про ментов (в жизни бы не купил из-за одного только называния).
Так вот, наши СМИ, взбудораженные темой, самое большое внимание уделили рассказу о том, что Швеция втихаря сплавляет свои отходы морским путём в Западную Африку – «На свалках африканской страны, например, обнаружились компьютеры с маркировкой шведских школ». И их можно понять, ибо есть прямая ассоциация – мы в таком контексте получаемся бедными африканцами, а москвичи богатенькими шведами.
Однако, с моей точки зрения, самым интересным моментом в выступлении мусорного Маттиаса Хадберга был рассказ о том, как он сам лично борется с коммунальными отходами - не пользуется автомобилем, покупает только необходимую одежду и другие вещи и даже берёт их взаймы, ест так, чтобы ничего лишнего не оставалось. С последним автор Итогов полностью согласен, сам терпеть не могу выбрасывать что-то из продуктов, всё за детьми доедаю… хотя кости так и не научился перемалывать.
Что касается других перечисленных шведом позиций… Мы 70 лет жили в стране, где для 90% процентов населения своя бибика была недостижимой мечтой. Где телевизоры, холодильники пылесосы и прочая бытовая техника передавалась по наследству (как и мебель). Где у большинства моих знакомых были одни джинсы на все случай жизни, на работу и на выгул, и максимум один костюм на выход в театр или на свадьбу (как правило, под неё и шился). А потом пришло изобилие… но мы до сих пор не наигрались ещё в достаток (хотя бы видимый). Шведам проще, они не представляют себе, что такое товарный дефицит.
А ведь по словам этого крупного специалиста по мусору подобные самоограничения чуть ли не единственный вариант снизить количество производимых человеком бытовых отходов. Вы лично готовы к такому? А те, кто стоит на Шиес?
Леонид Черток