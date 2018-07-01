Без возраста дожития. Скончался первый мэр Архангельска Анатолий Бронников

Последний председатель Архангельского горисполкома с 5 мая по 11 ноября 1991 г., и первый мэр областной столицы с 11 ноября 1991 по 5 июля 1993 г. ушел из жизни через меся после своего 65-летия (символично с учетом готовящейся пенсионной реформы).

Этапы пути Анатолия Аверьяновича: