Без возраста дожития. Скончался первый мэр Архангельска Анатолий Бронников

Последний председатель Архангельского горисполкома с 5 мая по 11 ноября 1991 г., и первый мэр областной столицы с 11 ноября 1991 по 5 июля 1993 г. ушел из жизни через меся после своего 65-летия (символично с учетом готовящейся пенсионной реформы).
Этапы пути Анатолия Аверьяновича:
- Окончил Архангельский лесотехнический институт имени В.В. Куйбышева (1975).
- В 1975— 1980 г. работал на Турдеевской лесобирже: начальником гаража и ремонтно-механической мастерской, механиком участка кабельных кранов, старшим механиком склада.
- В 1980— 1982 гг. служил на Северном флоте.
- С 1985 г. секретарь парткома Исакогорской лесоперевалочной базы
- С 1987 г. — заместитель председателя Исакогорского райисполкома.
- С октября 1988 г. — второй, с мая 1990 г. — первый секретарь Исакогорского райкома КПСС.
- В мае - сентябре 1990 г. - председатель Исакогорского райсовета.
- После введения должности главы администрации — мэра города Архангельска назначен на должность постановлением главы администрации Архангельской области при согласии городского Совета депутатов.
- При нём был пущен Московский проспект.
- В 1993-1994 гг. советник главы администрации области по взаимодействию с местными органами власти и управления, затем руководитель отделения Федерального казначейства Министерства финансов РФ по городу Архангельску, Приморскому и Соловецкому районам.