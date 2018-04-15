Кремлёвский "Ералаш". Фантастическое правительство, или Хочу быть министром!

Помните анекдот советских времён: «Армянское радио» спрашивают – почему сын генерала никогда не станет маршалом? Потому что у маршала тоже есть сын».

Семейственность… Плохо, конечно, но хотя бы понятно. А это…

Главная интрига – новый состав кабинета министров на очередную путинскую каденцию. Эксперты гадали, изменится ли правительство, прежде всего, идеологически, придут ли патриоты на смену либералам. Хорошо, не гадали, просто делали вид, должна же у Кремля быть хоть какая-то интрига для рядовых граждан.

Кстати, а кто в этой конфигурации Мутко? «Удод» - ответит население, припомнив ему и знание английского, и провалы в спорте, и скандалы около него. А чиновника бац, и ставят на строительство. Оно менее травматично, чем спорт? Лично мне сразу мерещатся рушащиеся здания… хорошо, что вице-премьер не сам кирпичи кладёт.

Но здесь опять понятно. Реинкарнация Мутко в правительстве, да ещё с повышением, может означать только одно – «мы не прогибаемся» (это я от имени Кремля). Не только перед мнением Запада, но и перед мнением собственного народа. «Он эффективен» - цитата из Путин. И подтекст – а вы ничего в этом не понимаете, если меня выбрали, извольте доверять моему кадровому чутью.

То, что нашему суперпрезиденту по фиг, с каким премьером работать, это я понял ещё при назначении Фрадкова. Но контролировать сразу всех министров, исправлять ошибки каждого… любой галерный раб надорвётся. Боязно за Владимира Владимировича… ей-богу не ёрничаю.

Заглянул к Мутко в биографию. Базовое образование – речник и юрист. Главное достоинство – ленинградец. А мы-то, диссидент 70-х, несли на Брежнева за то, что он во власть кишинёвских соратников тянет. А сколько их было на весь Верховный Совет? Всё познаётся в сравнении.

Так какое отношение имеет инженер-механик судовых машин к строительству? Такое же, какое журналист-международник к космосу. Да-да, это я про Рогозина вспомнил. Помните, как он всемирно прославился? Уже будучи главой госдумовской фракции с неприятным националистическим душком, с экранов телевизоров обозвал азербайджанцев мусором. Не в прямую, иносказательно, но все поняли. Весь мир тогда возмутился – и вы будете ЭТО держать в парламенте?! В Кремле тоже подумали, что явный перебор, фракцию разогнали, а главного героя националистического ролика отправили своим представителем в НАТО пугать ястребов войны. А потом посадили на оборонку. Филолога! И это не анекдот. Люди, лично знающие Дмитрия Олеговича, отзываются о нём, как о человеке, дезориентированном в обычной (некремлёвской) жизни. Этакий смешной бутуз-переросток, который без секретарши ни кофе себе не сварит, ни факс не пошлёт (специфическое детство сына генерал-лейтенанта). Но, видимо, это не относится к критериям при назначении на правительственные должности.

Они действительно особые люди? Моя бабушка, воспитывавшаяся в приличной семье как раз в момент падения царизма, вздыхала, подсчитывая копейки, оставшиеся в кошельке до пенсии – «И как только люди живут… весь дом обошла, никто в долг не дает, сами просят». «Да ладно тебе, - возражал пятиклассник Черток, который уже во всём разбирался, - люди в очереди на машины по три года стоят». «Это всё жулики». «А правительство…». «А вот их, внучек, не трогай, даже не поминай, они люди особого порядка». Бабушка жила при недоучке-семинаристе Сталина, при крестьянине Хрущёве и вполне была готова принять любую кухарку…

Уже появился ответ от свеженазначенных и тех, кто пока готовится – а мы управленцы, нам всё равно, чем (и кем) управлять.

Что ж, есть и такая теория. В середине 80-х я читал интервью с директором самого успешного московского автохозяйства (фамилия то ли немецкая, то ли… сами догадываетесь, сейчас уже и не вспомню). Предприятие одно из первых перешло на хозрасчёт, там уборщики помещений получали под триста рублей, в столовой готовили повара из ресторанов, машины выходили на линию в полном комплекте. Так вот, тот директор говорил – «сделайте меня директором бань - и там всегда будет лучший пар и свежее пиво, сделайте директором клуба – и там завтра будет петь Алла Пугачёва, а танцевальный кружок вести Махмуд Эсамбаев». И я ему верил. Но он был действительно ЛУЧШИИМ ДИРЕКТОРОМ автохозяйства. А эти…?

Вернулась Татьяна Голикова. «Мадам Арбидол», её раньше иначе и не звали. Почему? Потому что на посту министра лоббировала именно этот препарат от гриппа (заметьте, западного производства). Что такое экспансия на фармакологический рынок через прикормленных чиновников, думаю, никому объяснять не нужно. Помните её схватки с уважаемым всеми детским доктором Рошалём? По ходу, за это тогда и убрали. И обратно вернули. Да, хороша, эффектна. Но вице-премьерствовать – это не у шеста в ночном клубе танцевать… лично мне так кажется. За компроматом на неё не полезу, даже не уговаривайте… закопаюсь и не вылезу. Впрочем, эта дама ярый противник увеличения пенсионного возраста, будет противовесом желаниям Медведева. И с опытом (сведениями) Счётной палаты, нашей «экономической прокуратуры», представляете, какие это механизмы.! Так что Голикова ещё та шпилька. Причём шпилька именно путинская.

А вот мОлодец – Дмитрий Патрушев (знакомое фамилиЁ?). Банкир, которого кинули на сельское хозяйство. Да и банкир хреновый, как пишет интернет, с сомнительного качества диссертацией. Какие у него заслуги, кроме папиных? В советские времена этот пост считался расстрельным – с него могли снять без предоставления равнозначной работы. Но когда это было… при железном занавесе. Сейчас по любому с голоду не опухнем, креветки с авокадо завсегда дружественный Минск подкинет. А ведь это плевок. Нам всем. И тем, кто у самого подножья вертикали, и тем, кто к её вершине подбирается. Возрождение самодержавие в России ещё не объявлено, но передача постов по наследственному признаку идёт полным ходом. Тот же Брежнев поскромнее был, его сын выше замминистра так и не поднялся (правда, говорят, бухал по-чёрному).

Однажды сенатор Лисовский уже обломал подрастающее поколение предпринимателей, объявив – «в миллиардеры вам не светит, мы там уже всё заняли». Оставалась госслужба, и тут такие дела… Стоп, не надо отчаиваться! Вот пример Евгения Зиничева, бывшего личного бодигарда президента. Я о нём писал в 2016 – попробовал губернаторствовать в Калининграде пару месяцев, признался, что не тянет (уникальный случай в российской истории), ушёл в тину. А чрезвычайное министерство, значит, потянет… потрясная логика! Кстати, два года назад СМИ что-то о проблемах со здоровьем у Евгения писали. Конечно, на фига оно министру… здоровье это.

Так и живём… то есть, ОНИ живут.

И ещё один экземпляр из возвращенцев. Александра Гордеева вернули в сельское хозяйство на должность дядьки (вице-премьера), за Димой Патрушевым приглядывать. Каким он был губернатором, я спросил у друзей – воронежских журналистов. Он им запомнился куклёнышем с вечно грустными глазами при суперактивной супруге (ох, и гремучий же альянс). Что касается областной столицы, то Воронежу, по их словам, придали некий внешний лоск. При дикой, бесплановой застройке и в корень оборзевших строителях. На инфраструктуру положили с прибором плюс проходящий только ночью дорожный коллапс.

А теперь по сельскохозяйственному. Цитирую полностью: При Гордееве животноводство стало приоритетным вектором развития. Это хорошо. Понастроили свинюшников и коровников. Вроде все форева!!! Однако, по неофициальным сведениям, после смерти свинки прибавляют в весе... Напрягает такая информация, но проверить ее официально практически невозможно... За время пребывания Гордеева в области начались бесконечные чумки, свиные гриппы и т.д. Под эту дудочку у людей "выкупали" за копейки скот и утилизировали его. Дошло до маразма. Население уже просят отказаться от разведения скота в домашних условиях, т.к. (якобы) невозможно наладить надлежащий ветнадзор, а руководство области очень печется о здоровье каждого отдельно взятого жителя... Ну, и главный сельхозолигарх (по неофициальным данным) никто иной, как сынок Гордеева.

Ещё друзья жалуются, что с приходом Гордеева все СМИ согнали в так называемый холдинг, оставшимся независимыми СМИ получить какую-то информацию или комментарий стало архисложно. Так, в дополнение к общему портрету.

По всему получается, что трудягу Гордеева отправляли в Воронеж на кормление. А теперь вернули, потому что он там откормился, можно опять отраслью руководить. Также и Ткачёв слёзно просился обратно на Кубань, мол, за столько лет в Министерстве жирок сбросил, пора снова нагуливать.

Знаете, что больше всего поражает. В нашей российской традиции такое правительство – показатель стабильности ситуации. Какую прости-господи на должность не поставь, всё будет двигаться, хотя и со скрипом.

Хорошо это или плохо? Вам решать. На следующих выборах…

Леонид Черток