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В Архангельской области спрос на медсестер вырос почти в два раза

В преддверии Международного дня медицинской сестры, который традиционно отмечается ежегодно 12 мая под эгидой Международного Совета медсестёр, эксперты hh.ru выяснили, насколько востребованы медсёстры, сколько им готовы платить за труд, и жители каких регионов больше всего хотят работать в этой профессии.

Анализ работодательского спроса показывает, что в 2022 году число вакансий для медсестер стал ниже в целом по стране на 33%. При этом в регионах Северо-Запада за год спрос на медсестер, наоборот, вырос на 65%. Исключение составляет только Республика Коми – здесь спрос на медсестер упал на 4%. В остальных регионах Северо-Запада потребность в данных специалистах достаточно высокая.

Так, наибольший спрос за год на медсестер зафиксирован в Новгородской области (рост вакансий в 2,8 раза), в Псковской области (прирост новых рабочих мест для медсестер в 2,5 раза) и в Калининградской области (спрос вырос в 1,5 раза за год). Достаточно высокий прирост числа вакансий для медсестер держится в Архангельской области (+91% за год), в Ленобласти (+77% новых вакансий), в Петербурге (+52%), в Мурманской области (+44%), в Карелии (+13% новых вакансий для медсестер за год).  

При этом наибольшая доля рабочих мест для медсестер сосредоточена в Санкт-Петербурге: более половины всех вакансий для медсестер (67%) в СЗФО в 2022 году размещены именно здесь. На втором месте по числу вакансий – Калининградская область, на третьем – Ленобласть (7% от общего числа вакансий в СЗФО).

В СЗФО кроме жителей Санкт-Петербурга активно ищут работу в качестве медсестры соискатели из Ленобласти (более 300 кандидатов за последний месяц), Калининградской области (более 200 соискателей), а также из Архангельской области (более 100 новых соискателей на должность медсестры). Меньше всего заинтересованы данной профессией жители Псковской и Новгородской областей – в этих регионах опубликовано по 1% резюме на данную должность.  

Интересен также вопрос оплаты труда. За год в среднем по России медианные предлагаемые зарплаты в вакансиях для медсестер почти не выросли и находятся на уровне 40 000 рублей. Это ниже средней зарплаты россиянина в среднем на 5 000–10 000 рублей. В регионах СЗФО за год зарплата медсестер также не сильно изменилась и находится на уровне 43 000–47 000 рублей. Между тем самые высокие зарплаты в вакансиях медсестер по стране можно найти в Москве, там требуется старшая медицинская сестра на зарплату от 120 000 руб. на руки и в Ростове-на-Дону, там нужна медицинская сестра – консультант на зарплату до 200 000 руб. на руки.

 Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для медсестер, регионы СЗФО:

 

12 май 07:38 | : Экономика

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