Рынок труда Архангельской области переориентируется с добычи сырья на туризм

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда регионов СЗФО за последнюю неделю и выяснили, в каких сферах число предлагаемых рабочих мест максимально сократилось, а где, наоборот, срочно нужны работники. Стало известно в каких отраслях местные жители чаще искали работу. Обновлены данные о сложности трудоустройства в каждом регионе Северо-Запада.
«Динамика вакансий за последнюю неделю показывает, что в ряде регионов СЗФО ситуация на фоне продолжающегося геополитического конфликта и постоянного введения новых санкций продолжает ухудшаться. Так, за последние 7 дней ни в одном из регионов СЗФО не был зафиксирован рост числа вакансий. Не сократилось количество новых вакансий лишь в Калининградской области. С другой стороны, сильнее всего падение числа новых рабочих мест зафиксировано в Ненецком АО (-7% вакансий), в Коми (-6% вакансий за неделю), а также в Архангельской и Новгородской областях (по -4% новых вакансий за неделю). Соискатели в преддверии длинных майских каникул замедлили активность в поиске работы стали меньше выходить на рынок труда. Традиционный всплеск активности работников ожидается сразу после майских праздников», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.
В Архангельской области за последнюю неделю у местных работодателей упал спрос на работников из сферы добычи сырья, медиков (по -10% в каждой сфере), а также продолжает снижаться число вакансий для маркетологов и пиар-специалистов (-8%). С другой стороны, архангельские компании держат спрос на рекрутеров и других специалистов, занимающихся подбором и обучением персонала (+7% вакансий). Подрос спрос на кандидатов в сфере туризма и ресторанной области (+4%). В свою очередь архангелогородцы сильнее всего интересовались работой в транспортном секторе (+5% новых резюме за неделю), в области науки и образовании (+3%). Кроме того, стали чаще выходить на рынок труда представители рабочих профессий (+3% новых кандидатов).