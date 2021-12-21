Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Рынок труда Архангельской области переориентируется с добычи сырья на туризм

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда регионов СЗФО за последнюю неделю и выяснили, в каких сферах число предлагаемых рабочих мест максимально сократилось, а где, наоборот, срочно нужны работники. Стало известно в каких отраслях местные жители чаще искали работу. Обновлены данные о сложности трудоустройства в каждом регионе Северо-Запада.

«Динамика вакансий за последнюю неделю показывает, что в ряде регионов СЗФО ситуация на фоне продолжающегося геополитического конфликта и постоянного введения новых санкций продолжает ухудшаться. Так, за последние 7 дней ни в одном из регионов СЗФО не был зафиксирован рост числа вакансий. Не сократилось количество новых вакансий лишь в Калининградской области. С другой стороны, сильнее всего падение числа новых рабочих мест зафиксировано в Ненецком АО (-7% вакансий), в Коми (-6% вакансий за неделю), а также в Архангельской и Новгородской областях (по -4% новых вакансий за неделю). Соискатели в преддверии длинных майских каникул замедлили активность в поиске работы стали меньше выходить на рынок труда. Традиционный всплеск активности работников ожидается сразу после майских праздников», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

В Архангельской области за последнюю неделю у местных работодателей упал спрос на работников из сферы добычи сырья, медиков (по -10% в каждой сфере), а также продолжает снижаться число вакансий для маркетологов и пиар-специалистов (-8%). С другой стороны, архангельские компании держат спрос на рекрутеров и других специалистов, занимающихся подбором и обучением персонала (+7% вакансий). Подрос спрос на кандидатов в сфере туризма и ресторанной области (+4%). В свою очередь архангелогородцы сильнее всего интересовались работой в транспортном секторе (+5% новых резюме за неделю), в области науки и образовании (+3%). Кроме того, стали чаще выходить на рынок труда представители рабочих профессий (+3% новых кандидатов).

02 май 09:22 | : Экономика

Главные новости


Мой первый юг
Писатели в «рамочке», или Бродскому снова не светит

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2022 (7)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)


Деньги


все материалы
«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20