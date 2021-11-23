В Красноборском районе прошел ликбез по реформе ТКО

Сегодня в Красноборском районе прошла встреча жителей и представителей Регионального оператора по обращению с ТКО.
В городах и деревнях Архангельской области в 2020 году начали действовать новые правила вывоза твердых коммунальных отходов. Если для городских жителей особых изменений не произошло – мусор централизовано вывозили всегда, то в деревнях с коммунальной услугой столкнулись впервые. На улицах появились контейнеры, на селе впервые услышали о реформе обращения с ТКО, но главное стали приходить квитанции за новую для всех коммунальную услугу – вывоз ТКО.
Появилось множество вопросов и нежелание оплачивать счета по причине того, что договоров в бумажном виде жители с Региональным оператором не заключали, мусор раньше возили своими силами, а о законности размещения отходов на несанкционированных свалках никто и не думал.
Специалисты ООО «ЭкоИнтегратор» выезжают в районы, проводят консультации, отвечают на вопросы по телефону горячей линии и в социальных сетях. Ведется информирование муниципалитетов и управляющих компаний о правилах сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов.
Но каждый раз, как только в населенном пункте появляются контейнеры и начинается централизованный вывоз твердых коммунальных отходов, история повторяется. На этот раз непонимание возникло у жителей поселка Куликово. Глава МО «Куликовское» Красноборского района Татьяна Мусорина, обратилась к Региональному оператору через местную газету и посетовала на то, что жители поселка получили квитанции за 2020 год, хотя контейнеры органы местного самоуправления установили только летом 2021, а до этого мусор вывозился бестарным способом – его приносили в мешках к мусоровозу. Накопившиеся вопросы по обращению с ТКО и оплате коммунальной услуги обсудили на встрече с Региональным оператором.
- С 1 января 2020 года на основании соглашения с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор» приступил к осуществлению деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области. Иметь договор на бумажном носителе не обязательно. Потребители начинают пользоваться услугой и фактически принимают условия договора, который в свою очередь согласно юридической процедуре был размещен на сайте и в газете, - объяснила Ольга Барболина, начальник отдела по работе с юридическими лицами Регионального оператора ООО "ЭкоИнтегратор"
Как отметила Ольга Владимировна, сами жители заявок на заключение договора не направляли, что предусмотрено законодательством, но при этом услуга бестарного вывоза ТКО была организована и ей пользовались с первого июня 2020 года по утвержденному графику.
- Для начисления платы необходимо было получить данные о пользователях услугой и сформировать базу данных. На это требуется время. После получения данных для начислений по указанному населенному пункту, были выставлены квитанции на оплату за январь 2022 года c доначислением с начала оказания услуг, а именно с первого июня 2020 года. Летом 2021 года муниципалитет оборудовал места накопления ТКО, установил контейнеры и плата начисляется за пользование контейнерами, согласно тарифу и нормативу накопления, - рассказала Ольга Барболина, начальник отдела по работе с юридическими лицами Регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор».
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Региональный оператор напоминает, что при любых вопросах, возникающих с начислением, перерасчётом или внесением изменений в связи с некорректными данными в платежных документах обращаться можно к Региональному оператору:
- почтовым отправлением по адресу: 163046, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 45, пом. 1-Н;
- по электронной почте: info@eco-tko.ru;
- по телефону + 7 (8182) 63-70-02; 8-800-700-81-91
- WhatsApp: +7 965-734-7004;
- Telegram: https://t.me/Ekotko_bot;
По телефону бесплатной горячей линии 8-800-700-81-91,
или в АО «Центр расчетов»:
- почтовым отправлением по адресу: 163046, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 41,
- по телефону 8(8182) 46-45-00;
- по электронной почте: info@cr29.ru.