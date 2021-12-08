Андрей Поташев: Мы работаем на будущее Архангельска

Генеральный директор «РВК-Архангельск» – об итогах уходящего 2021 года и планах на будущий
Близится к концу 2021 год. Каким он был для компании «РВК-Архангельск» и для его руководителя? Каковы основные достижения и что ждет впереди? На эти и другие темы – разговор с генеральным директором предприятия Андреем Поташевым.
- Андрей Петрович, год на посту генерального директора «РВК-Архангельск» - каким он был для Вас лично, для водоканала в целом?
- Непростым. На «РВК-Архангельск» возложена высокая ответственность за предоставление надежного и безопасного водоснабжения, а также качественных услуг водоотведения жителям областного центра. Коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в работу предприятия. Но своевременно организованный процесс вакцинации на рабочем месте для работников и членов их семей позволил не допустить нехватки рабочих рук. Мы справились со всеми поставленными задачами. Самое главное, водоканал теперь не только латает дыры – мы теперь строим, реконструируем, санируем сети. Мы смотрим в будущее – и строим его. На земле, под землей и даже под рекой.
- А поподробнее… Какие главные достижения стоит отметить в уходящем году? С какими производственными показателями предприятие вступает в Новый, 2022 год?
- Все что мы делаем, будь то текущая работа или крупные проекты – это все достижения. Если говорить конкретнее, то по итогам года «РВК-Архангельск» выполнил мероприятия производственной программы в объёме более 48 млн рублей. Эти средства пошли на ремонт ветхих участков трубопроводов, замену запорно-регулирующей арматуры, монтаж и установку крышек водопроводных и канализационных колодцев, в том числе украденных, обновление пожарных гидрантов и так далее. Цифры статистики говорят сами за себя: в 2021 году количество аварий на сетях водоснабжения сократилось на 30%, на сетях канализации – на 53%! Все это - ежедневная работа наших аварийно-ремонтных бригад, направленная на восстановление и обновление производственной базы.
- А что касается стратегических проектов по развитию городской системы водоснабжения?
- В этом году мы реализовали и приступили к реализации ряда крупных инфраструктурных проектов в рамках нашей инвестиционной программы. Здесь я бы выделил несколько направлений работы.
Мы начали реконструкцию наших водонасосных станций (ВНС). Поясню, это начало долгого и длинного пути по модернизации всех ВНС Архангельска, а их всего 111. Не секрет, что большинство из них были построены и запущены в работу еще в советское время 50-60-70 лет назад. Сейчас оборудование постепенно устаревает, а город растёт. Необходимы новое оборудование и новые мощности, прежде всего современные насосы. Эту модернизацию мы начали в этом году, полностью обновив четыре ВНС — три в центре города и одну в Маймаксе. И постепенно будем планово реконструировать станции, что позволит стабилизировать давление в сети и обеспечить надежным водоснабжением всех горожан. Это стратегическая задача, для реализации который мы провели еще ряд важных мероприятий. Я говорю о прокладке новых водопроводных дюкеров, дублирующих водоводов, которые проходят под рекой. За два годы мы проложили три дюкера. В Соломбалу, Северный округ и на остров Краснофлотский с выходом на Левый берег. Новые трубопроводы позволят сократить потери в так называемой «мертвой зоне», под рекой, что даст необходимый эффект в виде стабильного напора в этих районах города даже в часы максимального водоразбора.
Выполнены мероприятия по ремонту и замене запорной арматуры не сетях транспортировки воды, что увеличило надежность всей системы водоснабжения.
Кроме того, мы приступили к очень масштабному проекту - строительству дублирующего водовода диаметром 500 мм от ВНС-11 на Талажском шоссе к ЦОСВ. Обследование этого участка в 2020 году показало, что сеть находится в неудовлетворительном техническом состоянии, нужна была срочная модернизация. Новая сеть водоснабжения протяженностью 3,5 км обеспечит стабильным водоснабжением Северный округ, район авиагородка и поселок Талаги.
В 2021 году мы продолжили устанавливать специальное оборудование – кессоны и расходомеры - на основных городских магистралях. В год город потребляет 18,9 млн кубометров воды – электроника даст возможность вести учет ее потерь и оперативнее реагировать на утечки. Это важно – после подключения всего оборудования диспетчер будет сразу видеть на экране монитора, в каком месте сети теряется вода. Сократятся как потери, так и время реагирования и принятия решений по ситуации.
В целом по инвестпрограмме мы выполнили мероприятий на 627 млн рублей. Это – серьезные вложения в инфраструктуру города, в его будущее.
- Давайте перейдем к системе канализации. Что сделано в этом направлении?
- Давайте. Тогда начнём с истоков. Когда наша компания начала работать в Архангельске в декабре 2018 года, мы фиксировали по 200-250 подпоров и засоров в сутки. Порой цифра закаливала за 300. За три года мы в десятки раз сократили эту плачевную статистику.
Сегодня мы фиксируем 15-20 засоров, при этом не крупных, а локальных. Что стало предпосылкой успешной работы. За два года мы провели санацию всех крупных магистральных коллекторов канализации диаметром от 500 до 1500 мм - восстановили пропускную способность городской системы водоотведения. Сейчас пошли еще дальше - работаем внутри кварталов, восстанавливая пропускную способность локальных участков сети. Осваиваем новые для нас технологии: так, буквально на днях был переложен поврежденный участок коллектора - 40 метров - на пр.Советских космонавтов, 169. Работы выполнены комбинированным методом – установками «разрушитель» и ГНБ. Первый заходит в сеть и разрушает ее, второй – бестраншейным методом позволяет затянуть под землю трубу нужного размера. Это важно – применение новых технологий позволяет работать без нарушения существующего дорожного полотна, к чему призвал все ресурсоснабжающие организации губернатор региона.
Мы полностью вычистили большинство наших канализационно-насосных станций – 56. С каждой выкачано от 20 до 300 с лишним кубов мусорно-грязевой субстанции. Зачем это делалось? Забитые прилетающей из коллекторов грязью решетки и приемные отделения станций, выходящие из строя насосы – реальность, с которой мы взяли сети в концессию. Поставили задачу - обеспечить бесперебойную работу насосного оборудования, увеличить полезный объем приемных камер и их производительность. С задачей справились.
Также в 2021 году мы начали реконструкцию Центральной насосной канализационной станции (ЦНКС) на улице Нагорной. ЦНКС – это сердце системы водоотведения Архангельска. «Встанет» она – утонет город.
Водолазами здесь вычищены все приемные камеры, установлены три новые защитные решетки приемного отделения, отделяющие сборную секцию от насосной станции. Они необходимы для сбора крупного мусора и защиты насосного оборудования от повреждений. На втором этапе, уже в следующем году, проведем полномасштабную реконструкцию ЦНКС, установим 6 новых современных насосов. Ну и ремонт помещений, конечно. Станция в центре город должна выглядеть соответствующе. Заменим окна, двери, обновим кровлю и фасад здания, выполним благоустройство территории.
Еще из большого и важного - мы приступили к модернизации напорного канализационного коллектора, который идёт от КНС-10 на улице Чкалова по ул. Ленина вдоль Окружного шоссе. Он собирает сточные воды с южных районов города и Левобережья. В этом году в рамках проекта проложен новый трубопровод на участке протяженностью 5,7 км, в 2022-м работу продолжим – предстоит построить еще почти 6 км. Отмечу, что проект этот для нас уникальный – мы делаем санацию старого коллектора методом горизонтально-направленного бурения, протягивая новую полиэтиленовую трубу в действующую чугунную. Разрытия – минимальны, коллектор продолжает работать, для людей нет никаких неудобств.
Как и в случае со всеми нашими большими проектами по водоснабжению – эта работа нацелена не только и не столько на реалии сегодняшнего дня. Ее цель – развитие: и нашей компании, и всего города.
- Итоги уходящего года подвели. Теперь давайте о планах на наступающий 2022 год…
- В этом году мы приняли на баланс предприятия Центральные очистные сооружения канализации (ЦОСК) в Северном округе. Закономерное решение со стороны города – очищать стоки должен тот, кто дает воду и содержит сети. Нам предстоит восстановить всю инфраструктуру очистных практически с нуля. Сейчас мы завершаем модернизацию не эксплуатировавшегося последние годы вторичного отстойника. Цена вопроса — 25 млн рублей. С нового года у нас на ЦОСК будут в работе три вторичных отстойника, а, значит, очистка сбрасываемых нами сточных вод станет значительно лучше. Это даст нам возможность спокойно отработать зимний период и продолжить модернизацию очистных.
В 2022 году мы начинаем большую работу по строительству нового кольцевого водовода, проектно-сметная документация уже готова, трубы закуплены. Что это будет значить для города? Он больше не останется без воды при повреждении тысячника, как это было в апреле 2021-го, все отключения в случае аварийных ситуаций можно будет вести секционно.
Чистить воду мы очень скоро тоже будем по-новому. В 2021 году мы занимались проектированием системы ультрафиолетовой очистки воды, которая будет установлена на втором подъеме третьей станции ЦОСВ перед подачей воды в распределительную сеть. Сметный расчет стоимости строительно-монтажных работ уже проходит экспертизу. В 2022 году мы реализуем этот проект. Как результат - ультрафиолет избавит воду в Архангельске от любой «биологии», это позволит довести очистку питьевой воды до самых высоких стандартов.
Это – самые основные мероприятия инвестиционной программы, на реализацию которых запланирован 661 млн рублей. Также мы продолжим работать в рамках производственной программы над повышением надежности систем водоснабжения и канализации, будем их не только чинить, но планомерно реконструировать, модернизировать и строить. Планов действительно много. И главное, что все они будут работать на благо Архангельска и его жителей.
- Что бы Вы хотели сказать своим коллегам, провожая старый год и вступая в новый?
- «РВК-Архангельск» – это не просто предприятие, это колоссальный механизм, приводимый в движение почти тысячей человек разных возрастов и профессий. Нас объединяет то, что все мы любим свое дело и всегда ставим на первое место ответственное и добросовестное отношение к работе. Уверен, профессионализм, знания и опыт наших специалистов продолжат способствовать развитию городской системы водоснабжения.
Я желаю, чтобы в Новом году каждый из нас проявил свои лучшие качества и самые сильные стороны. В нашей работе много ответственности, нет права на ошибку, и поэтому работников водоканала отличают именно упорство и профессиональный азарт при решении любой задачи. Будем верить в лучшее и работать над тем, чтобы в 2022 году в точном соответствии с задуманным осуществились все наши профессиональные и личные планы!
С наступающим Новым годом!