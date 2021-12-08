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Группа Аквилон подвела итоги трудового года в Архангельской области

В год своего 18-летия Группа Аквилон уверенно сохраняет лидерство в строительной отрасли Поморья.

В Архангельске и Северодвинске в строй введено 6 жилых комплексов (8 домов) общей площадью 80 тыс. кв. м. Это примерно 20% от общего объема жилищного строительства в регионе. Северяне приобрели в новостройках Группы Аквилон 1173 квартиры.

- Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с пандемией короновируса, ростом цен на строительные материалы и инфляционными процессами, Группа Аквилон демонстрирует устойчивую динамику в Архангельской области. Мы не только сохранили темп работ на строящихся объектах, но и начали реализацию новых проектов. Успешно внедряются новые, современные технологии и материалы, мы переходим к цифровизации управления и обслуживания построенными домами. Реализация наших масштабных инвестпроектов, позволила привлечь серьезные дополнительные средства в модернизацию коммунальной инфраструктуры в Архангельске и Северодвинске. Группа Аквилон выполнила все обязательства по расселению аварийных домов в рамках городской программы развития застроенных территорий. В следующем году мы намерены активно участвовать в программах комплексного развития территорий как в областном центре, так и городе корабелов, - отметил председатель Совета директоров Группы Аквилон Александр Фролов.

В уходящем году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах: по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м.

Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья.

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 285 тыс. кв. м.

В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.

 

30 декабрь 12:08 | : Экономика

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