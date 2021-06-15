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«РВК-Архангельск» поощрит самых аккуратных абонентов ценными призами

В «РВК-Архангельск» поощрят ответственных потребителей, которые регулярно оплачивают квитанции за услуги предприятия и не имеют задолженности в 2021 году. Для добросовестных клиентов компания подготовила приятный сюрприз – розыгрыш призов. Стать участником розыгрыша может каждый абонент, который до конца августа внесет текущие и просроченные платежи, а на 31.08.2021 г. на его лицевом счете не будет задолженностей.

«Мы ценим каждого абонента и благодарим за своевременную оплату услуг водоснабжения и водоотведения. Традиционно, пунктуальностью отличаются люди старшего возраста, которые практически не имеют задолженности. Они являются примером для каждого потребителя коммунальных услуг, образцом надежного и добросовестного плательщика. Наших лучших клиентов мы поощрим ценными призами и еще раз поблагодарим за партнерство», – рассказала коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.

Несмотря на то, что добросовестных плательщиков становится всё больше, в «РВК-Архангельск» фиксируют немалую дебиторскую задолженность всех категорий потребителей – на начало августа она составила 529 млн рублей. При этом, просроченная задолженность превысила 326 млн рублей.

«На сегодняшний день основная категория должников – это физические лица. Мы призываем жителей не копить долги, вовремя вносить платежи за воду, а в случае возникших трудностей оформлять рассрочку платежа. Ну и, конечно, участвовать в нашем розыгрыше ценных призов», – отметила руководитель группы по работе с дебиторской задолженностью «РВК-Архангельск» Анастасия Визжачая.

Победителя определит её величество Удача – генератор случайных чисел выберет счастливые лицевые счета. Розыгрыш призов, в числе которых iPhone 12, велосипед, мультиварка и ряд других полезных подарков, состоится 2 сентября в прямом эфире в социальной сети Вконтакте. Задать интересующие вопросы абоненты могут по электронной почте: arhsale@rosvodokanal.ru.  

18 август 13:53 | : Экономика

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