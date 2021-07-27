В Архангельской области отработанные батарейки принимают магазины «Пятерочка»

Для этого региональный оператор по обороту ТКО установил в предприятиях торговой сети первые 55 спецбоксов.
Как сообщает пресс-служба «ЭкоИнтегратора», принести отработавшие элементы питания и сдать на переработку могут жители Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Няндомы, Котласа и Коряжмы. Там контейнеров больше всего. Так же боксы появились в Приморском, Плесецком, Вельском и Виноградовском районах. Проект реализуется согласно трехстороннему соглашению между региональным оператором, Правительством Архангельской области и компанией «НЭК», которая имеет заводы по переработке батареек.
Сдать отработавшие батарейки жители районов могут совершенно бесплатно. Контейнеры, которые появились в «Пятерочках» доступны в часы работы магазинов. Они оформлены в виде большой батарейки и сразу обращают на себя внимание. Чем больше элементов питания будет поступать с Архангельской области на переработку, тем больше контейнеров для их сбора появится в будущем. Батарейки можно также принести в офисы регионального оператора.
Адреса боксов для сбора батареек
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Архангельск
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Северодвинск
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1. г.Архангельск, Вельможного ул, 6
2. г.Архангельск, Вельская ул, 3
3. г.Архангельск, Гагарина ул, 61
4. г.Архангельск, Калинина ул, 19 к2
5. г.Архангельск, Красных Маршалов ул, 22
6. г.Архангельск, Никитова ул., 9 корп.1
7. г.Архангельск, Никольский пр-кт, 54
8. г.Архангельск, Обводный Канал пр-кт, 29
9. г.Архангельск, Приорова Н.Н. пр-д, 5
10. г.Архангельск, Прокопия Галушина ул., 15
11. г.Архангельск, Тимме ул, 26
12. г.Архангельск, Тимме ул, 4 стр.4
13. г.Архангельск, Троицкий пр-кт, 198
14. г.Архангельск, Троицкий пр-кт, 3
15. г.Архангельск, Урицкого ул, 47 1,п.5-Н
16. Приморский район, д. Рикасиха, 64
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1. г.Северодвинск, Бутомы пр-кт, 14
2. г.Северодвинск, Кирилкина ул, 8Б
3. г.Северодвинск, Ломоносова ул, 114
4. г.Северодвинск, Ломоносова ул, 88
5. г.Северодвинск, Морской пр-кт, 40А
6. г.Северодвинск, Полярная ул, 29 В
7. г.Северодвинск, Торцева ул, 2А
8. г.Северодвинск, Труда пр-кт, 10
9. г.Северодвинск, Труда пр-кт, 64
10. г.Северодвинск, Южная ул, 2
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Новодвинск
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Котлас, Котласский район
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1. г.Новодвинск, 3-й Пятилетки ул, 27
2. г.Новодвинск, Димитрова ул, 12
3. г.Новодвинск, Космонавтов ул, 7
4. г.Новодвинск, Советов ул, 7
|
1. г. Котлас, Болтинское ш, 1
2. г.Котлас, Виноградова ул., 12
3. г.Котлас, Мелентьева ул., 9 пом.1001
4. г. Котлас, Мира пр-кт, 21.
5. г.Котлас, Мира пр-кт, 33.
6. г. Котлас, Мира пр-кт, 43.
7. г. Котлас, Мира пр-кт, 9А
8. рп.Шипицыно, Краснофлотская ул, 54
9. рп.Вычегодский, Ленина ул, 54
10. рп.Приводино, Молодежная ул., 4/2
|
Коряжма
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Вельск
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1. г.Коряжма, Архангельская ул., 2
2. г.Коряжма, Дыбцына ул., 1
3. г.Коряжма, Ленина пр-кт, 46Б
4. г.Коряжма, Пушкина ул, 4
|
1. г.Вельск, 1-го Мая ул., 46 А
2. г.Вельск, Дзержинского ул, 139
3. г.Вельск, Красная ул, 24А
|
Виноградовский район
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Мирный
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1. рп.Березник, п.Виноградова ул, 150
|
1. г.Мирный, Ленина ул, 73 п.1,2
2. г.Мирный, Чайковского ул, 6 Б
|
Плесецкий район
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Няндома
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1. рп.Плесецк, Ленина ул, 47
2. рп.Плесецк, Октябрьская ул, 24
2. рп.Савинский, Октябрьская ул, 18
3. п.Североонежск, 1-й мкр, 6
|
1 г.Няндома, 60 лет Октября ул, 23
2 г.Няндома, Первомайская ул, 10
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