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В Архангельской области отработанные батарейки принимают магазины «Пятерочка»

Для этого региональный оператор по обороту ТКО установил в предприятиях торговой сети первые 55 спецбоксов.

Как сообщает пресс-служба «ЭкоИнтегратора», принести отработавшие элементы питания и сдать на переработку могут жители Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Няндомы, Котласа и Коряжмы. Там контейнеров больше всего. Так же боксы появились в Приморском, Плесецком, Вельском и Виноградовском районах. Проект реализуется согласно трехстороннему соглашению между региональным оператором, Правительством Архангельской области и компанией «НЭК», которая имеет заводы по переработке батареек.

Сдать отработавшие батарейки жители районов могут совершенно бесплатно. Контейнеры, которые появились в «Пятерочках» доступны в часы работы магазинов. Они оформлены в виде большой батарейки и сразу обращают на себя внимание. Чем больше элементов питания будет поступать с Архангельской области на переработку, тем больше контейнеров для их сбора появится в будущем. Батарейки можно также принести в офисы регионального оператора.

Адреса боксов для сбора батареек

Архангельск

Северодвинск

1.       г.Архангельск, Вельможного ул, 6

2.       г.Архангельск, Вельская ул, 3

3.       г.Архангельск, Гагарина ул, 61

4.       г.Архангельск, Калинина ул, 19 к2

5.       г.Архангельск, Красных Маршалов ул, 22

6.       г.Архангельск, Никитова ул., 9 корп.1

7.       г.Архангельск, Никольский пр-кт, 54

8.       г.Архангельск, Обводный Канал пр-кт, 29

9.       г.Архангельск, Приорова Н.Н. пр-д, 5

10.   г.Архангельск, Прокопия Галушина ул., 15

11.   г.Архангельск, Тимме ул, 26

12.   г.Архангельск, Тимме ул, 4 стр.4

13.   г.Архангельск, Троицкий пр-кт, 198

14.   г.Архангельск, Троицкий пр-кт, 3

15.   г.Архангельск, Урицкого ул, 47 1,п.5-Н

16.   Приморский район, д. Рикасиха, 64

1.      г.Северодвинск, Бутомы пр-кт, 14

2.       г.Северодвинск, Кирилкина ул, 8Б

3.       г.Северодвинск, Ломоносова ул, 114

4.       г.Северодвинск, Ломоносова ул, 88

5.       г.Северодвинск, Морской пр-кт, 40А

6.       г.Северодвинск, Полярная ул, 29 В

7.       г.Северодвинск, Торцева ул, 2А

8.       г.Северодвинск, Труда пр-кт, 10

9.       г.Северодвинск, Труда пр-кт, 64

10.   г.Северодвинск, Южная ул, 2

 

Новодвинск

Котлас, Котласский район

1.       г.Новодвинск, 3-й Пятилетки ул, 27

2.       г.Новодвинск, Димитрова ул, 12

3.       г.Новодвинск, Космонавтов ул, 7

4.       г.Новодвинск, Советов ул, 7

 

 

1. г. Котлас, Болтинское ш, 1

2. г.Котлас, Виноградова ул., 12

3. г.Котлас, Мелентьева ул., 9 пом.1001

4. г. Котлас, Мира пр-кт, 21.

5. г.Котлас, Мира пр-кт, 33.

6. г. Котлас, Мира пр-кт, 43.

7. г. Котлас, Мира пр-кт, 9А

8. рп.Шипицыно, Краснофлотская ул, 54

9. рп.Вычегодский, Ленина ул, 54

10.  рп.Приводино, Молодежная ул., 4/2

Коряжма

Вельск

1.       г.Коряжма, Архангельская ул., 2

2.       г.Коряжма, Дыбцына ул., 1

3.       г.Коряжма, Ленина пр-кт, 46Б

4.       г.Коряжма, Пушкина ул, 4

1.       г.Вельск, 1-го Мая ул., 46 А

2.       г.Вельск, Дзержинского ул, 139

3.       г.Вельск, Красная ул, 24А

Виноградовский район

Мирный

1.       рп.Березник, п.Виноградова ул, 150

1. г.Мирный, Ленина ул, 73 п.1,2

2. г.Мирный, Чайковского ул, 6 Б

 

Плесецкий район

Няндома

1.       рп.Плесецк, Ленина ул, 47

2.       рп.Плесецк, Октябрьская ул, 24

2.       рп.Савинский, Октябрьская ул, 18

3.       п.Североонежск, 1-й мкр, 6

1 г.Няндома, 60 лет Октября ул, 23

2 г.Няндома, Первомайская ул, 10

 

 

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27 июль 15:11 | : Экономика

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