Управляющая отелем "Двина": Нацпроект по туризму спасет гостиничный бизнес Поморья

Льготные кредиты на строительство новых и реновацию существующих гостиниц будут выделяться инвесторам в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В ближайшее время будет разработан механизм рейтингования регионов по их вовлеченности в национальный проект, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам первого заседания президиума Правительственной комиссии по развитию туризма в России.
– С этого года инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей. До 2024 года из федерального бюджета будет выделено на эти цели около 19 миллиардов рублей. Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 миллиардов рублей, – сказал Дмитрий Чернышенко.
Он также выразил надежду, что благодаря национальному проекту в горизонте 3-7 лет в субъектах страны будет обеспечено существенное наращивание гостиничной базы.
– В настоящее время мы активно взаимодействуем с представителями туриндустрии по вопросам участия в нацпроекте, – прокомментировал инициативу правительства заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Владимир Анисимов. – Уже сейчас в рамках профильного нацпроекта в Архангельской области строится мост через Вагу, в планах строительство еще одного моста в Устьянском районе, пять организаций Архангельской области получили гранты Ростуризма на создание новых туристических объектов в общем размере более 7 млн. руб. Мы также видим заинтересованность предприятий сферы гостеприимства в обновлении гостиничного фонда, и надеемся, что новые льготные механизмы дадут результаты как в части появления новых гостиниц, так и в модернизации существующих туркомплексов в нашем регионе.
– В последнее время мы наблюдаем снижение количества бизнес-бронирований и одновременное увеличение туристических групп и индивидуальных путешественников. Региону необходимо развивать туристический поток, повышать узнаваемость Архангельской области, проводить различные культурные мероприятия, а гостиницы, в свою очередь, встраиваются в этот процесс, не являясь при этом конечной целью поездки, – считает управляющий гостиницей «Двина» Наталья Боровикова. – В настоящее время мы готовим документы для участия в программе льготного кредитования по реновации гостиницы «Двина» в Архангельске, и в целом поддерживаем инициативу выделения регионам льготных кредитов для строительства и реновации гостиниц.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что очередной грантовый конкурс на поддержку малого и среднего бизнеса в туризме пройдёт этой осенью с возможностью начать реализацию проектов с 2022 года. И уже этой осенью бизнес впервые получит льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей.