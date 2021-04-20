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РВК-Архангельск: Безопасность работ у нас в приоритете

«РВК-Архангельск» ведет плановую и регулярную работу со специалистами предприятия по обучению навыкам и соблюдению требований охраны труда. Главная цель этой работы – осознание каждым сотрудником компании важности безопасности и своей личной ответственности за нее.

«Мероприятия по обеспечению безопасности производства работ осуществляются в полной мере, - рассказал начальник управления охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС «РВК-Архангельск» Дмитрий Лебедев. - Являясь предприятием жизнеобеспечения города, мы никогда не забываем о создании безопасных условий труда наших сотрудников. Поэтому ни одна из работ не начнется без обеспечения всех необходимых мер по защите специалистов компании».

Лебедев подчеркнул, что, исходя из принципов охраны труда и безопасности производства, нельзя ставить технологию выше охраны труда.

«Поскольку все эти три года мы работаем в тренде обеспечения безопасности труда, наши работники прекрасно знают, как пользоваться средствами индивидуальной защиты, как правильно готовить разрытия, как их укреплять, как пользоваться газоанализаторами, страховочными системами и всем арсеналом СИЗ. Осознанное понимание безопасности производства – это единственно верный путь современного предприятия», - отметил главный по охране труда в «РВК-Архангельск».

Иногда технологический процесс при производстве работ может занимать меньше времени, чем подготовка к нему, с учетом всех обязательных действий по обеспечению безопасности. Но все - и руководители, и рядовые специалисты - понимают, что выполнение требований регламентов направлены на сохранение жизни и здоровья.

«Отрегулировать задвижку, заменить элемент запорной арматуры, проверить целостность трубопровода - не занимает много времени. Но к этому приступать можно только после того, как будут проведены все мероприятия по обеспечению безопасности: замеры газовой среды, создание необходимых откосов при разрытии, подготовка средств эвакуации и средств защиты органов дыхания, а также других инструментов и материалов», - подытожил Дмитрий Лебедев.

Отметим, в «РВК-Архангельск» работе по охране труда придается главенствующее значение, поскольку тренд «Росводоканала» - это выработка собственного желания работников действовать безопасно.

26 май 13:52 | : Экономика

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