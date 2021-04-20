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На стройплощадке Группы «Аквилон» студенты САФУ учатся работать

На стройплощадке ЖК «WEKING» Группы «Аквилон» прошли ознакомительные практические занятия для студентов Института Судостроения и Морской Арктической Техники – филиала САФУ им. Ломоносова в Северодвинске.

В рамках Соглашения о сотрудничестве между САФУ и Группой «Аквилон», строительная компания предоставила одну из стройплощадок в городе корабелов для проведения ознакомительных занятий по работе с бетоном. Площадка ЖК «WEKING» на ул. Орджоникидзе была выбрана исходя из того, что именно сейчас здесь ведется бетонирование ростверка, и 20 студентов 1-3 курсов могут познакомиться со всем циклом работ. Кстати ЖК «WEKING» стал финалистом Федеральной премии Urban Awards 2021 в номинации «Лучший строящийся региональный ЖК комфорт-класса Северо-Западного федерального округа».  

Специалисты Группы «Аквилон» подробно рассказали о применяемых технологиях, последовательности операций и контроле качества, а также ответили на вопросы студентов. Подобные мероприятия позволяют наглядно познакомить будущих строителей с индустриальными методами ведения бетонных работ при возведении конструкций зданий.

- Мы заинтересованы с крупнейшим вузом региона – Северным Арктическим федеральным университетом. Нам нужны молодые, целеустремлённые и толковые специалисты, получившие качественное образование, которые хотят связать своё будущее со строительством.  Сегодня Группа «Аквилон» возводит жильё в Архангельске, Северодвинске и за пределами региона, в Санкт-Петербурге и Москве. Уверен, что сегодняшние студенты, получив дипломы, смогут найти интересную работу в нашей компании, - отметил генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков.

Напомним, что в 2018 году председатель Совета директоров холдинга Группы «Аквилон» Александр Фролов и ректор САФУ им. М. В. Ломоносова Елена Кудряшова подписали Соглашение о сотрудничестве между крупнейшей строительной компанией региона и федеральным вузом.
Соглашение о сотрудничестве и трудоустройстве выпускников САФУ предусматривает прохождение практики студентов разных направлений подготовки и написание выпускных квалификационных работ в интересах партнёров. При этом предусмотрено активно использовать такую форму, как целевое обучение, позволяющую выбрать лучших студентов и «точечно» готовить их для будущей работы.

Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м. Реализация новых проектов позволит существенно показатели по возведению нового жилья в Архангельской области.

 

26 май 13:40 | : Экономика

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