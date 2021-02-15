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Сюрприз от Группы "Аквилон": весь апрель самые комфортные цены

В апреле цены на квартиры в «умных» домах Группы «Аквилон» с системой inHOME - от 2 млн рублей.


Во всех новых проектах Группы «Аквилон» в Архангельске устанавливается система inHome, которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с УК и возможностям контроля за квартирой из мобильного приложения: от ежедневного отслеживания трат ресурсов и оплаты счетов онлайн до заказа на дом необходимой услуги. В квартирах устанавливаются «умные» счетчики, датчики защиты от пожара и протечек, предусмотрена возможность легкой настройки сигнализации и тревожной кнопки. Здания оборудованы IP-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном в каждой квартире и возможностью вывода на него или на экран мобильного приложения изображений с различных камер видеонаблюдения.

Приобрести квартиру можно любым удобным способом: 100% оплата, ипотека, беспроцентная рассрочка. Специалисты отдела продаж помогут подобрать наиболее оптимальный вариант

Все подробности по телефону 8(8182)65-00-08
Напоминаем, что  субботу 17 апреля Группа Аквилон проведет в Архангельске Экскурсию по новостройкам*, а в Северодвинске – ипотечный семинар**.

Архангелогородцы смогут увидеть все локации жилых комплексов и перспективных объектов, оценить своими глазами технологии и ход строительства, уровень и качество отделки White box, в которой сдаются все квартиры, и многое другое! На экскурсии специалисты группы «Аквилон» помогут найти квартиру с удобным эргономичным решением и чудесным видом из окна в удобном районе города: Ломоносовском, Октябрьском, Соломабальском, а также Майской горке. По окончании мероприятия все участники получат бесплатную консультацию ипотечного брокера о самом выгодном варианте ипотечного кредитования. Предварительная запись обязательна. Количество мест ограничено. Мероприятие строго для лиц старше 16 лет.

Все подробности по телефону 8(8182)65-00-00.

На Ипотечный семинар, который пройдет в офисе компании на ул. Ломоносова, 85 к. 1 приглашены партнеры Группы «Аквилон» из ведущих банков, чтобы все желающие смогли получить бесплатную консультацию по ипотечным программам напрямую от специалистов банковской сферы и недвижимости в одном месте. Участникам семинара помогут определить самые комфортные условия по процентной ставке, первоначальному взносу, ежемесячному платежу, чтобы приобретение квартиры не казалось тяготой, а наоборот открывало новые условия для жизни! Подать заявку на оформление кредита можно прямо в офисе вместе с ипотечным брокером. Подобрать будущую квартиру от надежного застройщика помогут наши специалисты отдела продаж.

Все подробности по телефону 8(8184) 52-00-00.

Сейчас Группа «Аквилон» возводит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью 280 тыс. кв. м. Земельный банк Группы «Аквилон» для перспективного строительства в двух городах составляет 23 га. В стадии проектирования находится более 250 тыс. кв. м нового жилья. В планах – еще более 350 тыс. кв. м.

В марте стартовали продажи нового проекта в столице Поморья – ЖК «О`Берег» в округе Майская Горка на берегу Северной Двины. В ближайшее время начнется реализация двух новых проектов: на земельном участке общей площадью 1,3 га (за зданием бывшей швейной фабрики и ТЦ «Бум») приобретенном у частных собственников проектируется жилой комплекс площадью порядка 24 тыс. кв. м. Еще один жилой комплекс с детсадом планируется построить в районе пр. Обводный канал - ул. Поморская.

В городе корабелов, в рамках первого в регионе масштабного инвестиционного проекта комплексного освоения территории, помимо 50 тыс. кв. м современного жилья, за счет компании будет построен и передан муниципалитету «под ключ» полностью готовый детсад и выполнено комплексное благоустройство общедоступной многофункциональной рекреационной зоны на берегу озера Театральное. Кроме того, на участке в районе ул. Первомайская планируется построить жилой комплекс площадью более 30 тыс. кв. м.

Всего в течение года девелопер планирует вывести на рынок Поморья еще 175 тыс. кв. м. жилой недвижимости.

 

*Сроки действия акции с 01.04.2021 года по 30.04.2021 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, размере скидки, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08. Предложение  ограничено количеством квартир. Стоимость в размере от 2 млн руб. рассчитана исходя из площади квартиры 22,64 кв. м при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Парус-М». Перевод: «inHOME» (инХОУМ) - «в доме». Многоквартирный жилой комплекс по ул. Валявкина в Соломбальском округе города Архангельска.  Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101.  Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

**Сроки проведения акции 17.04.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08.  Застройщик ООО СЗ «Соломбаластрой». Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого. ЖК "NEXT" (1 этап) - (НЕКСТ - следующий (англ.). Кадастровый номер земельного участка: 29:22:050515:1459, 29:22:050515:26, 29:22:050515:61 и 29:22:050515:31.  Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

***Сроки действия акции 17.04.2021 года. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8184) 52-00-00. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81  по адресу: Архангельская область, ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

16 апрель 10:37 | : Экономика

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