Группа "Аквилон" в Северодвинске: о 100-м квартале и не только

В администрации Северодвинска состоялась встреча представителей общественности, руководства муниципалитета и представителей Группы «Аквилон», посвященная обсуждению инвестиционного проекта комплексного освоения территории квартала 100.
В диалоге приняли участие глава города корабелов Игорь Скубенко, его заместители по городскому хозяйству Ольга Ковальчук и по финансово-экономическим вопросам Олег Бачериков. На вопросы отвечали начальник правового управления Александр Постников и начальник управления градостроительства и земельных отношений Антон Кириллов. Также во встрече принял участие председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.
В феврале 2020 года, после одобрения горсоветом, между администрацией Северодвинска и Группой «Аквилон» был заключён инвестиционный контракт, в котором прописаны обязательства застройщика по строительству общедоступного парка на берегу озера Театральное и детского сада, которые будут переданы в собственность муниципалитета. Компания намерена вложить в реализацию проекта весьма значительные средства - общий объем инвестиций составит 2,23 млрд. рублей, в том числе более 10% - в социальные объекты.
- Есть разные мнения о судьбе квартала № 100. В том числе многие выступают за исключительно парковую зону на этой территории. Сведения о проекте распространяются противоречивые. Поэтому донесение до горожан честной и исчерпывающей информации Группа «Аквилон» считает одной из самых важных задач. Мы уважаем мнение всех горожан, в том числе и тех, кто хочет видеть эту территорию не застроенной. Главная цель встреч – не переубеждать и агитировать, а донести до северодвинцев максимально достоверные данные о проекте «из первых рук» - отметил председатель Совета директоров Группы «Аквилон» Александр Фролов.
Игорь Скубенко заметил, что кроме арендной платы за используемую землю, застройщик организует рабочие места, заплатит муниципалитету налоги, а рынок недвижимости насытится новыми квадратными метрами, спрос на которые в Северодвинске не падает. Он также напомнил, что получал и другие предложения от желающих занять территорию 100-го квартала. В частности - от строителей гипермаркетов: между ЦУМом и драмтеатром могла быть «Лента».
- Мы организовали эту встречу, чтобы ответить на вопросы инициативной группы граждан. Возможно, не обо всех деталях проекта им известно, но наши специалисты готовы давать все необходимые пояснения. Я предложил общественникам сформулировать и направить нам те из вопросов, на которые они не получили развёрнутых подробных ответов в ходе встречи. Администрация города готова к новому диалогу, готова разъяснять все нюансы сотрудничества с Группой «Аквилон» в рамках реализации инвестпроекта, - подчеркнул Игорь Скубенко.
Парк на территории квартала 100 будет. Инвестор планирует обустроить его на площади 2,5 га, прилегающей к озеру, выполнив при этом его берегоукрепление. Начать работы планируется уже в этом году.
- Мы приняли решение, что начнём обустройство парка на первом этапе, вместе с началом строительства жилых домов. С тем, чтобы не возникало сомнений по выполнению наших обязательств. Сейчас разрабатывается проект, мы его предоставим на согласование и начнём делать парк уже в этом году. Главная задача при создании парка – сделать в нем максимальное озеленение. Это касается и территории у каждого из жилых домов, - отметил Александр Фролов.