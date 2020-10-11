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Александр Фролов: Экономике региона требуются профессиональные кадры

Председатель Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике областного Собрания депутатов Александр Фролов побывал в Архангельском политехническом техникуме.

 

В настоящее время это одно из крупнейших учреждений профессионального образования региона. В Архангельске техникум располагает тремя учебными корпусами с производственными мастерскими и общежитием. Сейчас здесь учатся почти 900 человек. Обучение ведется по 17 программам. Более 30% студентов осваивают строительные специальности. В том числе – уникальные. Например, техникум располагает собственным бассейном глубиной 6 м и оборудованием для подготовки водолазов.

Как рассказал Александру Фролову, директор Архангельского политехнического техникума Дмитрий Ермолин в этом году в учреждении создан ресурсно-методический центр по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также техникум выиграл федеральный грант – почти 9,4 млн рублей на оснащение новым оборудованием четырех производственных мастерских по специальностям: «Малярные и декоративные работы», «Столярное дело», «Электромонтаж», а также «Ландшафтный дизайн». Кстати, в этом году был осуществлен первый набор студентов по направлению «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

- Средства гранта позволяют существенно улучшить качество обучения наших студентов. Мы стремимся не только дать им хорошие теоретические знания, но и создаем условия для овладения профессиональными умениями и навыками. Поэтому наши учащиеся регулярно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, занимая призовые места, что служит подтверждением высокого уровня подготовки, - отметил Дмитрий Ермолин.

По словам Александра Фролова сейчас экономика региона испытывает серьезный дефицит кадров. Прежде всего, в реальном секторе, на производстве востребованы рабочие специальности. Причем нужны выпускники, обученные владеть современным оборудованием.

- Сегодня перед системой профессионального образования стоит задача - подготовка специалистов с  учетом потребностей экономики региона. Профобразование должно быть ориентировано под нужды ведущих предприятий и  перспективных производств, а  учебные заведения - получать конкретный заказ  каких специалистов, какого уровня необходимо готовить. Показателем эффективности является трудоустройство учащихся. Найти себе работу могут те выпускники, кто имеет профессии и  специальности, на которые есть спрос: это строительство, благоустройство. Например по программе «Комфортная городская среда» - есть средства, есть проекты, нужны специалисты. Поэтому такие образовательные учреждения как Архангельский политехникум необходимо всесторонне поддерживать, - подчеркнул Александр Фролов.

Депутат Александр Фролов поздравил коллектив техникума с наступающим новым годом и вручил его работникам награды. Грамотами Архангельского областного Собрания награждены преподаватели Елена Заглубоцкая и Татьяна Янсон, благодарностями облсобрания – преподаватели Светлана Лобанова, Ольга Пушина, мастер производственного обучения Людмила Брагина и лаборант Людмила Малухина.

    

24 декабрь 15:34 | : Экономика

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