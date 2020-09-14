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Северодвинская «Звездочка» попала в «черный список» предприятий оборонки

Предприятие по ремонту атомных подводных лодок и прочего угрожающе смертоносного попала в «черный список» Министерства обороны России после того, как вышеуказанное ведомство расторгло с центром контракт на сервисное обслуживание и ремонт кораблей, судов Северного флота. Контракт был заключен 30 декабря 2010 года, его сумма составляла 106 529 509,4 рубля. Расторгли его 14 июля 2020 года на основании решения арбитража Москвы от 27 января 2020 года.

В сопроводиловке указано, что вернуться к госконтрактам от Минобора «Звездочка» сможет не ранее 23 июля 2022 года.

Руководство предприятия пыталось такое решение оспорить, но Арбитражный суд Москвы не нашел для этого достаточных резонов.

Напомним, что «Звездочка» считается для Северодвинска… да и для всей Архангельской области в целом, одной из главных «матерей-кормилиц».

18 декабрь 11:39 | : Экономика / Скандалы

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