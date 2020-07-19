Мастера в Архангельской области получают больше ста

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой высокой заработной платой в Архангельской области:
Главный инженер - https://bit.ly/2ZX9mma (до 150 000 руб. на руки)
Руководитель по развитию коммерческого направления - https://bit.ly/2FMG8ze
(от 120 000 руб. на руки)
Начальник отдела экспансии (развития) - https://bit.ly/3cjzKeF (от 110 000 руб. до вычета НДФЛ)
Мастер СМР - https://bit.ly/2ROvz1g (от 108 000 руб. на руки)
Монтажник-высотник - https://bit.ly/35U6NVt (от 100 000 до 150 000 руб. на руки)