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IT-шники устали от удаленки и хотят вернуться в офис

Работать в сфере информационных технологий сегодня круче, чем в нефтегазовой отрасли. Соискательское поведение IT-специалистов значительно отличается от среднестатистического. Число желающих работать в зарубежной компании среди IT-специалистов почти вдвое выше, чем в целом по рынку труда. И это та самая ситуация, когда не только хотят, но и могут. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, где предпочитают работать представители различных профессий IT-сферы. В опросе приняли участие 500 специалистов по информационным технологиям из всех округов страны.

Отвечая на вопрос, где хотелось бы работать: в российской или зарубежной компании, — почти четверть IT-специалистов (24%) признались, что предпочли бы иностранного работодателя. Этот показатель почти вдвое выше, чем в целом по рынку труда (13%). По мнению опрошенных, зарубежные компании предлагают более высокий размер вознаграждения, развитую корпоративную культуру и организацию труда.

Исключительно на работу в отечественном бизнесе нацелены 27% IT-специалистов, что существенно меньше, чем в целом по рынку труда (43%). Желание работать во благо своей страны, а также недостаточно уверенное владение иностранным языком — таковы основные аргументы опрошенных. 

Количество специалистов, которым не важно, на какую компанию работать, в сфере IT равно 42%, по рынку труда в целом — 40%.

IT — это одна из тех областей, где можно выполнять рабочие задачи дистанционно. Однако большинство специалистов по информационным технологиям предпочли бы трудиться в офисе. Среди тех, кто хотел бы работать в российской компании, этот показатель составляет 55%, а среди тех, кто нацелен на международную карьеру, — 54% (при этом 31% предпочел бы работать в офисе за рубежом, а 23% — в российском представительстве компании). По мнению опрошенных, офисная работа дает больше возможностей для командного взаимодействия и профессионального развития. 

Доля тех, кто хотел бы работать удаленно, среди IT-специалистов, настроенных на работу в российских компаниях, составляет 17%, а среди тех, кто хотел бы работать в иностранном бизнесе, — 28% (в том числе 18% предпочли бы работать удаленно из России, а 10% — удаленно из-за границы).

17 сентябрь 07:57 | : Экономика

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