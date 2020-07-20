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На ЖК «CLEVER» в Северодвинске начался монтаж внутренних перегородок

Первый жилой комплекс бизнес-класса группы «Аквилон» в Северодвинске, возводится на перекрестке ул. Индустриальной и пр. Беломорский. Его планируется сдать в эксплуатацию во втором квартале 2021 года.


Район, где строится ЖК «CLEVER», располагает развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности находятся: школа №3, детские сады №36 и №82, детская больница, Центральный парк культуры и отдыха.

5-этажное здание общей площадью около 23 тыс. кв. м возводится из энергоэффективного и экологического керамического кирпича «Теплая керамика». Используется улучшенная шумоизоляция межэтажных перекрытий и внутренних перегородок. Цветовое решение фасадов планируется с применением современных материалов и технологий, использованием сочетания разных цветов лицевого кирпича и больших плоскостей стеклянных витражей.

В настоящее время на стройплощадке выполняют кирпичную кладку стен 4-го этажа, и приступили к устройству внутренних перегородок.

В новом жилом комплексе предусматриваются квартиры разнообразных планировочных решений, спроектированных по технологии «Разумные метры», с высотой потолков 2,7 м. Входные двери устанавливаются металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Верхний этаж спроектирован по концепции «TOP FLAT» с высотой потолков в квартирах 3 м и увеличенными по размерам оконными блоками. В них используются двухкамерные стеклопакеты с улучшенной шумоизоляцией (рассчитаны на уровень шума до 80 дБ), со стёклами с селективным покрытием и аргоновым наполнением. Летом они отражают избыточное солнечное тепло, зимой – не дают холоду проникнуть внутрь здания. Остекленные балконы и лоджии шириной до 1 м 80 см сразу оборудуются освещением и розетками.

Системы жизнеобеспечения выполняются в соответствии с современными эргономичными требованиями и стандартами. Теплоснабжение обеспечивает автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с датчиками температуры. Предусмотрена горизонтальная разводка труб отопления по квартире от коллектора в конструкции пола, установка радиаторов с терморегуляторами. Все квартиры оборудуются индивидуальными счетчиками учета тепла, устанавливаются электро- и водосчетчики. Доступ на каждый этаж обеспечивают малошумные современные лифты, оборудованные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 30% экономию электроэнергии. Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей будет выполнена по авторскому дизайн-проекту с сочетанием природных и высокотехнологичных материалов. В холлах предусмотрены места под колясочные с установкой поручней для крепежа колясок. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70–80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение.

В здании монтируется автоматизированная система оповещения при пожаре, система дымоудаления, места безопасности на балконах. Входы на дворовую территорию и в подъезды имеют системы контроля доступа, предусмотрена установка IP-домофонов. Также видеонаблюдение осуществляется в местах общего пользования, лифтах и на всей территории комплекса. Дополнительным бонусом для собственников квартир станет собственный Детский клуб, который будет расположен на 1-м этаже.

Сейчас в стадии реализации у Группы «Аквилон» находится порядка 1,3 млн. кв. м, в том числе и социальные объекты, а портфель перспективных проектов составляет около 700 тыс. кв. м.

В Архангельске и Северодвинске компания возводит 19 жилых комплексов общей площадью порядка 250 тыс. кв. м. В городе корабелов продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.

25 август 12:33 | : Экономика

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