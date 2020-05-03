Бабло рулит, или Монастырская доставка к идолищам поганым

Независимый гид, член Ассоциации «Вольное дело» Олег Кодола продолжает внимательно наблюдать (и оценивать) за происходящим на Соловках:
Человек несведущий никаких выводов из этой фотографии не сделает, кроме того, что пассажирский катер «Святитель Филипп» пришвартован к скалистому берегу. Человек знающий удивится, потому что «Святитель» – судно соловецкое, более того – монастырское; а берег – явно карельский, каменистый, как дорога в ад.
Хотя нет, о чём я? Дорога в ад вымощена, как известно, благими намерениями, а не карельскими скалами... Но если рассмотреть эту бездарную фотографическую композицию на уровне местного эксперта, то ситуация становится более поразительной и приобретает краски.
Как известно, РПЦ – главный пропагандист православной духовности в России. Духовность на подведомственных РПЦ территориях продвигается с помощью «отжатия храмов взад» для открытия в них торговых точек и распространения сувенирной продукции под видом свечек, изображений различных мёртвых людей и не в меру сладкого алкоголя, выдаваемого за кровь. Кроме того, хорош православный туризм: многоместные «паломнические дома» и православная экскурсионная деятельность по местам православной славы.
Таким образом, важная задача подразделений РПЦ (тем более – ставропигиальных монастырей) – насаждение среди овец православных веры христовой, лучшим подтверждением которой является шелест купюр бумажных в монастырских и церковных кассах. Бывает, правда, что спрос на духовность резко падает, что приводит к высвобождению торговых, транспортных и гостиничных мощностей, а это уже убыток... Пусть даже православный, но – убыток, от которого и господь не спасает.
В эти сложные моменты православного перепроизводства вера некоторых подразделений в силу господа уменьшается до катастрофической, и они пускаются в продажу паломнических туров к священным местам других конфессий, или, что хуже – напрямую к языческим святыням, проклинаемым с амвонов.
Так шелест купюр пересиливает веру, как в этом случае, где невинный сюжет приставшего судна раскрывается по всей мерзости, не побоюсь этого слова, потакания мифическому Диаволу. Я вижу здесь, как монастырский корабль привёз люд православный (а кого же ещё может возить православный корабль?) к острову Немецкий Кузов, что близок к карельскому берегу. Можно бы выдать эту поездку за путешествие экологическое, кабы не наличие на сём богопротивном острове мест поклонения язычников богомерзких – всяких идолов звероподобных да камней колдовских.
Отсюда вывод: монахам всё равно, чем торговать, да в чью пользу – лишь бы бабло капало.