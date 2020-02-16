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Аэропорт Архангельск открывает регулярное авиасообщение Архангельск-Вельск-Вологда

Первый рейс по маршруту Архангельск-Вельск-Вологда состоится 6 августа из аэропорта Архангельск (Талаги).

Открытие авиасообщения между Архангельском, Вельском и Вологдой – результат совместной работы Аэропорта Архангельск и «2-го Архангельского объединенного авиаотряда» по расширению маршрутной сети и увеличению транспортной доступности населённых пунктов Поморья, которое стало возможным благодаря поддержке Правительства Архангельской области.

Регулярные рейсы на самолёте Л-410 будут производиться по вторникам и четвергам.

Вылет из аэропорта Архангельск – 11:00, прилет в Вельск – 12:20. Вылет из аэропорта Вельск в Вологду в 13:00, а прибытие в 13:55.

Обратный рейс по маршруту Вологда-Вельск-Архангельск будет осуществляться в 14:30 из Вологды, расчетное время прибытия в Вельск – 15:25, а в 16:00 – вылет в Архангельск.

Обращаем ваше внимание, что 6 августа расписание по этому маршруту сдвигается на один час раньше, то есть вылет из Архангельска состоится в 10:00, но во все последующие дни время вылета будет соответствовать выше указанному графику.

Стоимость билетов по этому направлению является невысокой, что делает перелет более чем доступным для пассажиров.

Билеты на рейсы по маршруту Архангельск-Вельск можно будет приобрести:

- в кассе аэропорта Архангельск (8182) 63-13-20;

- в кассе аэропорта Васьково (8182) 46-21-59 и на сайте второго Архангельского объединённого авиаотряда (гиперссылка http://www.2aoao.ru/);

- в кассе аэропорта Вельск +7 953 260 69 10;

- в кассе аэропорта Вологда (8172) 70-35-03 или +7 (921) 716-35-03.  

04 август 16:15 | : Экономика

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