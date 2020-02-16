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Дайте лес крестьянам! Как остановить отток молодежи из архангельской глубинки?

Знаток сельской жизни, он же директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силлантьев сомневается, что чиновники архангельского агропрома способны выполнить задачи, поставленные перед ними премьер-министром российского правительства:

Очень важный вопрос - создать условия жизни на селе приемлемыми.

Из официальной прессы:

«Мишустин поставил задачу повысить в России качество сельской жизни.
Жизнь в сельской местности должна быть не хуже, чем в городах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
Говоря о работе аграрного сектора, он отметил, что эта сфера «показывает сильные результаты». При этом глава правительства уверен, что потенциал АПК не исчерпан по всем направлениям. Он призвал помнить о создании комфортных условий жизни на селе, чтобы труженики «могли жить на селе не хуже, чем в городе».

Что в Архангельской области реализовывается, чтобы выполнить это поручение? Понятно, что в рамках госпрограммы по развитию села вкладываются средства на ремонты и строительство клубов, школ, детсадов, больниц... Ремонтируются дороги и прочее. Но достаточно ли этого?

На мой взгляд, условия для жизни - это не только развитая соцсфера, дороги и коммуникации. Это ещё и благоприятная окружающая среда, возможность иметь работу и жильё, доступность различных благ.

А вот со всем этим у нас на селе как-то не сложилось... Сами посудите - если нет работы на селе, кто там будет жить? Магазины, музеи м прочее… это всё при наличии денег, а где их взять?

Таким образом мы приходим к выводу - развитие села целиком зависит от создания в нём рабочих мест!

А какие рабочие места могут быть в северной деревне? Традиционно у нас на селе занимались или сельским хозяйством, или деревообработкой. Причём чаще всего зимой работали с лесом, а летом с землёй. Ведь летом лес вывозить тяжело, а зимой по льду хорошо. Урожаи же растут только летом.

Но так получилось, что за последние 10 лет у Архангельского села отобрали обе эти возможности! Сельские и муниципальные леса отдали крупным лесным холдингам, и деревенские остались без сырья, а в сельском хозяйстве малышам отказали во всяческой помощи, отдав все деньги опять же крупным агрохолдингам.

Таким образом, вся сельская местность сегодня получает деньги лишь в виде зарплат бюджетников, да пенсий. Малый бизнес умер, а вместе с ним и возможность получить работу. Понятно, что, не имея дохода, многие жители потянулись на заработки.

И их поток огромен! Только официальная статистика говорит о том, что около 10 тысяч человек ежегодно покидает область. Но это лишь вершина айсберга! В статистику входят лишь те, кто продал своё последнее жильё. А сколько людей, уехав, бросили свои деревенские дома, понимая, что продать их не получится? А сколько молодёжи, прописанной у родителей, уехало, они тоже не попали в эти цифры...

Хотите закрепить людей на селе - дайте уже им возможность жить и работать! Пора вернуть малому бизнесу возможность пользоваться лесом! Моё предложение - каждому занимающемуся сельским хозяйством надо в виде госпомощи выдавать ежегодный лесобилет на 25 куб метров леса на корню на каждую голову сельскохозяйственного животного в его хозяйстве. И жизнь наладится!

Понятно, что остальные меры тоже нужны - поддержка кооперации, организация сбыта местных сельхозпроизводителей и прочее. Но главное, дайте лес крестьянам! Тогда работа на селе появится.  

04 август 15:50 | : Экономика

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