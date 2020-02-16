У "Группы Аквилон" есть предложение для сотрудников "Севмаша" и "Звездочки"

7 августа стартуют продажи квартир в ЖК «Морепарк», который Группа «Аквилон» возводит в городе корабелов на ул. Карла Маркса, 65. Первых покупателе ждет скидка в 20%*.
Участок, где разместиться жилой комплекс, удобно расположен рядом с центром города, имеет хорошую транспортную доступность, и удобные пути проезда до основных предприятий Северодвинска – заводов «Севмаш», «Арктика», «Звездочка».
Этот район характеризуется развитой социальной инфраструктурой: рядом расположены гимназия, две школы, пять детсадов, магазины, остановки общественного транспорта и большой Приморский парк, обустройство которого ведется по федеральной программе «Комфортная городская среда». В соответствии с генпланом, смежный участок зарезервирован для строительства объекта образования. В перспективе здесь появится современный микрорайон, который станет одной из «точек роста» города.
Действующие в Северодвинске градостроительные регламенты и нормы позволяют разместить на полученном в аренду участке до 20 тыс. кв. м. жилья. Среди преимуществ данной локации - большая территория без плотной застройки вокруг, что позволяет выполнить комплексное благоустройство. Из окон квартир будет открываться красивый вид на залив Параниха Белого моря. До берега моря можно будет дойти за 10 минут.
- Холдинг Группа «Аквилон» использует при строительстве нового жилья в Северодвинске все последние технические достижения и наработки, современные технологии и материалы, обеспечивающие повышенное качество жилья, удобство его эксплуатации и существенную экономию коммунальных ресурсов, и как следствие - снижение платежей за услуги ЖКХ. Строительство будет вестись в соответствии с новыми нормами 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры, - отметил генеральный директор холдинга Алексей Попков.
Жилой класса «комфорт+» строится в рамках нового стандарта качества холдинга Группа «Аквилон» Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории компании. В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Стены толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая система утепления «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Увеличенная толщина межквартирных стен и перекрытий этажей в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон используются многокамерные стеклопакеты с функцией «защита от детей».
Квартиры спроектированы с использованием передовых принципов организации жилого пространства «Разумные метры», которые учитывают образ жизни и особенности современных горожан. Высота потолков чистовой отделке 2,7 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением, которые оборудуются освещением и розетками. Входные двери - металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Все квартиры сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Sand», «Terra» и «Graphite».
Автоматизированный тепловой пункт с датчиками температуры, коллекторная разводка системы отопления с поквартирным учетом тепла, современные радиаторы уменьшенной высоты со встроенные терморегуляторами обеспечивают комфортные условия в квартирах. В здании предусмотрена современная система вентиляции с климатическими клапанами в стенах, которые способствуют поглощению шума, а при закрытом окне в квартиру поступает свежий воздух. Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты, оснащенные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 75% экономию электроэнергии.
Устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения. Она включает приборы учета с автоматической передачей данных, датчики дыма, протечек воды и открытия входной двери. Система позволяет отслеживать расходы коммунальных ресурсов и оплачивать счета в режиме он-лайн. Кроме того, каждая квартира оборудуется IР-домофонией с интерактивным многофункциональным экраном и возможностью вывода на него или на экран мобильного телефона изображений с различных камер видеонаблюдения.
В жилом комплексе предусмотрены большие холлы со светопрозрачными входными группами и дизайнерской отделкой, колясочные и помещение для консьержа. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70-80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение. В подземном этаже размещается паркинг и кладовые. Создаются условия для безбарьерного доступа в парадные и кабины лифтов.
Благоустройство территории по концепции «двор без машин» предусматривает наличие разновозрастных детских площадок с сертифицированным антитравматическим покрытием, зона streetworkout с уличными тренажерами, зоны отдыха с малыми архитектурными формами, безбарьерные прогулочные дорожки. Во дворе дома и на территории помещений общественно-делового назначения будет работать бесплатное для жильцов скоростное Wi-Fi соединение. Расположенные в зоне отдыха скамейки планируется оснастить USB-разъемами для зарядки гаджетов. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Будет выполнено ее комплексное озеленение.
Напомним, что сейчас Группа «Аквилон» построила в Северодвинске четыре жилых комплекса и сейчас возводит еще четыре. ЖК «Морепарк» станет девятым объектом девелопера в городе корабелов. Также продолжается работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.
*Сроки проведения акции с 22.07.2020 по 31.08.2020 года. Подробности об организации акции, правил ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядки их получения можно узнать по тел.: 8(8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Застройщик ООО СЗ «Приморский». Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская обл. г. Северодвинск, ул. Карла Маркса. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:28:103075:3388. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф