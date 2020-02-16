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Россияне стали чаще верить, что их заменят роботами

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у представителей наиболее распространенных профессий, по их мнению, будут ли в ближайшие 10 лет полностью или частично автоматизированы их обязанности. В опросе приняли участие по 100 представителей 25 профессиональных групп из всех округов страны.

По сравнению с 2016 годом, число специалистов, считающих, что их смогут полностью или частично заменить машины, выросло в большинстве профессиональных групп. Например, среди водителей — более чем в 2,5 раза, среди пиарщиков — более чем в 2 раза. В неизбежности автоматизации учебного процесса — во многом из-за вынужденного перехода на дистанционное образование — сегодня убеждено более трети учителей: это в 1,8 раза больше, чем 4 года назад.

Благодаря развитию сектора электронных услуг в роботизации правозащитных функций сейчас уверено в 1,7 раза больше юристов, чем в 2016 году. Даже среди медицинских сестер, наиболее скептически воспринимавших автоматизацию 4 года назад, число уверенных в скором наступлении роботов увеличилось более чем в 1,5 раза.  

Количество специалистов, убежденных в скорой автоматизации, за 4 года незначительно снизилось только среди пекарей, экономистов и программистов.

В полной или частичной роботизации рабочих функций сегодня чаще остальных уверены операторы call-центров (66%), бухгалтеры (60%) и менеджеры по туризму (57%). Считают вероятной автоматизацию своих обязанностей 56% официантов, 55% клиентских менеджеров, по 52% секретарей и водителей, 51% пекарей и каждый второй переводчик.

Меньше всего тех, кто уверен в полной или частичной автоматизации своего труда — среди программистов (31%), архитекторов и медицинских сестер (по 28%).

02 август 07:21 | : Экономика

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