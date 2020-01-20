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Куда девается поморская земля? Взгляд фермера

Глава Ассоциации «Фермеры Русского Севера» Михаил Силантьев продолжает разбирать ошибки руководства регионального агропрома:

- Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, площадь сельскохозяйственных угодий на территории Архангельской области составляет 630,9 тысячи гектаров. К ним относятся пашни – 275,6 тысячи гектаров, сенокосы – 247,7 тысячи гектаров, пастбища – 97,6 тысячи гектаров, многолетние насаждения – 8,2 тысячи гектаров и залежь – 1,8 тысячи гектаров.

Министерства Агропрома области на днях отчиталось:
"Прогноз структуры посевных площадей коллективного сектора в 2020 году запланирован на уровне предыдущего года на площади 60 тысяч гектаров".

Теперь сравним две цифры - 630 тыс гектаров земли, а используется в этом году всего 60 тыс гектаров. Около 10%!!!

При этом получается, что информация облстата, который год назад сообщал, что "74 процента угодий, по сведениям органов местного самоуправления, фактически не используется", уже устарела!!! За последний год эта цифра по количеству брошенной земли ещё подросла!

Вот как надо хозяйствовать, чтобы ежегодно в области один за одним закрывались агропредприятия, сокращалось в разы количество используемой земли, но при этом поток денег в аграрную сферу бил мощным фонтаном?! По всей видимости, фонтан наполняет чьи-то личные закрома...

Тут ситуация простая - или десятки миллионов в отрасли воруются, или деньгами коров кормят в агрохолдингах области! Но на таком корме животные всё больше дохнут... Чего не скажешь о министре, благосостояние которого растёт в какой-то странной связке с падением отраслевых показателей...

03 июль 10:07 | : Экономика

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