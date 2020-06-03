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Официально: Анатолий Назаров покинул пост директора «ЭкоИнтегратора» еще во вторник

О готовящейся смене руководителя регионального оператора по обороту ТКО в Архангельской области мы сообщали ранее. Теперь официальная информация:

Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области информирует, что генеральный директор Анатолий Николаевич Назаров 23 июня 2020 года покинул свой пост, который занимал с сентября 2019 года.

Анатолий Назаров возглавлял компанию в сложный период старта реформы по обращению с ТКО в Архангельской области и начала деятельности Регионального оператора. Под его руководством сформирована команда специалистов, созданы обособленные подразделения в районах области, обеспечен вывоз коммунальных отходов с большей части территории региона. Анатолий Назаров покинул должность гендиректора по соглашению сторон.

Сегодня идет процедура согласования кандидатуры нового руководителя Регионального оператора по обращению с ТКО. О назначении на должность генерального директора ООО “ЭкоИнтегратор” региональный оператор сообщит дополнительно.

26 июнь 12:14 | : Экономика

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