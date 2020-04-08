Александр Назаров покидает пост руководителя «ЭкоИнтегратора»

Такую информацию с ссылкой на собственные источники обнародовали коллеги из ИА «Эхо севера».
По их данным, руководящий пост займет заместитель гендиректора по экономике и финансам.
Отдельно отмечается, что состав учредителей компании, как и стратегия работы регионального оператора, останутся неизменными.
Напомним, что с 1 января 2020 года, согласно Федерального закона № 89 «Об отходах производства и потребления» деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твёрдых коммунальных отходов на территории Архангельской области осуществляется региональным оператором ООО «ЭкоИнтегратор».
Добавим, что в марте этого года транспортным оператором закуплена первая партия новой специализированной техники — 16 современных мусоровозов для работы в Архангельской области. Выход на маршруты нового автопарка спецтехники в областном центре станет первым этапом реализации реформы и повышения качества услуг населению Архангельской области