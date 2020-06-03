"САХ" решил замусорить Архангельск

В адрес регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоИнтегратор» стали обращаться горожане, которые жалуются, что у домов пропадают контейнеры для отходов. Маршруты, на которых исчезли контейнеры, обслуживает ООО спецавтохозяйство по уборке города».
Региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор» не получал официальных уведомлений о том, что ООО «САХ» планирует убрать контейнеры. Однако, как стало известно, о своих действиях ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» уведомило главу Ломоносовского округа г. Архангельска Пономареву В.Я.
Контейнеры сняты по следующим адресам: ул. Шабалина, д.23; ул. Розы Люксембург д. 65, д. 59, ул. Урицкого д.39, д.27. Кроме того убраны восьмикубовые контейнеры по 12 адресам в различных округах Архангельска. Причины, по которым убраны контейнеры, ООО «САХ» не объясняет. А часть контейнеров горожане уже обнаружили в пункте металлоприема.
Большинство контейнеров находилось не на контейнерных площадках, а на голой земле, поэтому определить места размещения пропавших контейнеров сразу невозможно. Однако, горожане по привычке несут мешки с мусором в места, где они ранее находились. Естественно образуются завалы, о чем жители оперативно сообщают в офис регионального оператора.
Региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор» оперативно реагирует на обращения архангелогородцев и выставляет свои контейнеры.
К сожалению, действия ООО «САХ» являются вопиющим фактом, направленным против интересов жителей Архангельска. К большому удивлению, до сих пор на данную ситуацию нет реакции со стороны муниципальных властей и депутатов.
Региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор» приносит горожанам извинения за неудобства, созданные действиями перевозчика и обещает исправить ситуацию.
Просим сообщать обо всех адресах, по которым пропали контейнеры для отходов по телефону "горячей линии" +7 (8182) 63-70-02, сообщением на электронную почту: hotline@eco-tko.ru или сообщением в Viber, WhatsApp, Telegram (письменные обращения) на номер +7(965)734-70-04