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Россияне, уставшие от безделья, готовы пожертвовать выходными

Совет Федерации предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году в качестве компенсации дней, когда россияне не работали из-за коронавируса в 2020 году. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы узнал мнение россиян об отказе от праздничных каникул еще в апреле, а также опросил о готовности работать 6 дней в неделю. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России старше 18 лет, работающие по 5-дневному графику рабочей недели.

52% россиян готовы работать 6 дней в неделю, чтобы наверстать простой в бизнес-процессах. Мужчины согласны пойти на такую меру чаще женщин: 55% против 50% соответственно. Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты говорят о готовности перейти на 6-дневку: 46% среди россиян с доходами меньше 30 000 рублей в месяц и 56% среди опрошенных с доходами от 80 000 рублей. Чаще всего же готовность пожертвовать одним выходным днем выражает молодежь до 24 лет (65%).

Более популярный вариант компенсации времени простоя из-за карантина по COVID-19 — отказ от майских и новогодних каникул: весенним и зимним отдыхом готовы пожертвовать 64% россиян. Женщины чаще говорили о готовности работать в каникулы, чем мужчины: 67% и 60% соответственно. Наибольшую же готовность вновь выразила молодежь до 24 лет (74%).

16 июнь 15:34 | : Экономика

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