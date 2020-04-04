В Архангельской области стал оживать частный бизнес

Количество вакансий от индивидуальных предпринимателей в мае в Архангельской области увеличилось на 101% по сравнению с апрелем. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter Северо-Запада. В целом, с марта по май индивидуальные предприниматели разместили на hh.ru на 49% больше предложений о работе, чем за аналогичный период прошлого года, в абсолютных цифрах – это почти 2 тыс. вакансий. Таким образом, в мае на одного частного предпринимателя в среднем приходилось 6,3 вакансии.
С другой стороны, число вариантов занятости от малых и средних предприятий за три весенних месяца в регионе достигло 760 и 370 вакансий соответственно. Это на 2% больше и на 23% меньше, чем в марте-мае 2019 года. Одна компания из малого бизнеса в среднем размещала в мае 1,8 вакансий, а в сегменте среднего бизнеса этот показатель оказался почти в два раза выше – 3,9 предложений о работе.
Самыми востребованными этой весной в малом и среднем бизнесе стали менеджеры по продажам и по работе с клиентами, бухгалтеры и главные бухгалтеры, торговые представители и продавцы-консультанты. Что касается отраслей компаний, которые в марте-мае 2020 года чаще искали сотрудников на hh.ru, это предприятия из сфер ИТ и интернета, строительства и недвижимости, розничной торговли, товаров народного потребления, а также услуг для бизнеса.
Сильнее всего рынок вакансий в секторе малого и среднего бизнеса в Архангельской области сократился в апреле – в этом месяце количество предложений о работе оказалось на 40% меньше, чем в марте 2020 года.
Комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу:
“Несмотря на серьезные финансовые трудности и непростые условия работы, в компаниях малого и среднего бизнеса в мае наблюдается некоторое улучшение ситуации в отношении найма персонала, хотя показатели очень далеки от докризисных. Позитивное влияние на этот процесс оказала поддержка работодателей, например, HeadHunter выделил 20 тысяч льготных вакансий – у каждой новой компании со всей России, прошедшей и подтвердившей регистрацию на hh.ru в период с 26 мая по 30 июня 2020 года, есть возможность опубликовать вакансию в течение всего 2020 года бесплатно.
С учетом всех тенденций, малый и средний бизнес, который удалось сохранить, при отсутствии дальнейших экономических потрясений ждет медленное восстановление уже летом”.