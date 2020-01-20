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Фонд капремонта отремонтирует системы теплоснабжения в 46 многоквартирных домах Архангельской области

Фонд капремонта Архангельской области и наши подрядчики  в рамках региональной программы #капремонт2020  ведут подготовку к будущему отопительному сезону. Задача – завершить все основные работы по капремонту систем теплоснабжения не позднее 1 сентября.

В плане капремонта текущего года – отремонтировать системы теплоснабжения в 46 многоквартирных домах. Все объекты уже проторгованы, а в 4 домах работы завершены и приняты комиссией.

По 30 МКД подрядные организации приступили к выполнению работ, в 16-ти МКД по разным причинам – пока нет. Причины – договоры в стадии заключения, недопуски со стороны управляющих компаний, затопленные подвалы. По последней причине рабочие подрядных организаций не могут начать работы в двух домах: в поселке Малошуйка Онежского района на ул.Ленина, 99 и в поселке Катунино Приморского района на ул.Маркина,2. Фондом в адрес УК направлены письма с требованием привести подвальные помещения в надлежащее состояние.

Оперативное сообщение по подготовке жилфонда к отопительному сезону состоялось накануне в Правительстве Архангельской области. В летний период предусмотрено проведение работ на 598 котельных, 36 тысячах километрах инженерных сетей, более 34 тысячах объектах жилищного фонда региона.

09 июнь 16:04 | : Экономика

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