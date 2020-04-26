Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Водитель большегрузов в Архангельске - вежливый ковбой за 46 000 в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, водитель большегрузного транспорта в Архангельске в среднем получает 46 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 85 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – на 70 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске  - 51 000 рублей, в Екатеринбурге – 57 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 53 000 рублей, в Челябинске – 49 000 рублей, в Омске – 45 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 44 000 рублей, в Сыктывкаре 48 000 рублей и в Петрозаводске -  47 000 рублей в месяц.

Водитель грузового автомобиля обязан:

  1. управлять грузовыми автомобилями всех марок и типов, отнесенными к одной из категорий транспортных средств «В» или «С».
  2. заправлять автомобиль топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью.
  3. Перед выездом на линию убедиться в полноте и правильности заполнения всех реквизитов путевого листа, выезжать из гаража только по правильно оформленным путевым листам.
  4. Проверять техническое состояние автомобиля перед выездом на линию, подписывать путевой лист у гл. механика о технически исправном состоянии автомобиля.
  5. Проходить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр.
  6. Сдавать автомобиль и ставить его на отведенное место по возвращении с работы на завод.
  7. Устранять возникшие по время работы на линии неисправности автомобиля.
  8. Производить текущий ремонт автомобиля, проводить ежедневное обслуживание,  первое и второе техническое обслуживание, готовить автомобиль к техническому осмотру.
  9. Выполнять производственные задания, установленные гл. инженером и гл. механиком, не допускать простоев, срывов заявок. Подчиняться начальникам подразделений завода, в распоряжение которого он направлен работать.
  10. Соблюдать правила дорожного движения и правила технической эксплуатации автомобилей.
  11. Соблюдать правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин, рационально использовать горюче-смазочные материалы и запчасти к автомобилю.
  12. Соблюдать нормы, правила, инструкции, приказы и указания по технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.
  13. Содержать в чистоте автомобиль, убирать территорию гаража и бытовое помещение.
  14. Соблюдать правила подачи автомобилей под погрузку и разгрузку грузов, проверять соответствие укладки и крепления груза на автомобиле требованиям безопасности движения и обеспечения  сохранности автомобиля.
  15. Быть вежливым с заказчиком.
  16. Содержать в исправном состоянии набор ручного инструмента для аварийного ремонта автомобилей.
  17. Содержать автомобиль в укомплектованном состоянии.
  18. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
  19. Знать правила вызова:

- пожарной команды при возникновении загораний или возможностей его загораний;

- скорой помощи при травмах, ожогах, отравлениях.  

24 май 08:11 | : Экономика

Главные новости


ВрИО главы Коми: Нам не по дороге с Архангельской областью и Ненецким округом
Глаза в глаза с Цыбульским. Их первая встреча
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2020 (208)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20