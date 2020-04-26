Водитель большегрузов в Архангельске - вежливый ковбой за 46 000 в месяц

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, водитель большегрузного транспорта в Архангельске в среднем получает 46 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 85 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 70 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 51 000 рублей, в Екатеринбурге – 57 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 53 000 рублей, в Челябинске – 49 000 рублей, в Омске – 45 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 44 000 рублей, в Сыктывкаре 48 000 рублей и в Петрозаводске - 47 000 рублей в месяц.
Водитель грузового автомобиля обязан:
- управлять грузовыми автомобилями всех марок и типов, отнесенными к одной из категорий транспортных средств «В» или «С».
- заправлять автомобиль топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью.
- Перед выездом на линию убедиться в полноте и правильности заполнения всех реквизитов путевого листа, выезжать из гаража только по правильно оформленным путевым листам.
- Проверять техническое состояние автомобиля перед выездом на линию, подписывать путевой лист у гл. механика о технически исправном состоянии автомобиля.
- Проходить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр.
- Сдавать автомобиль и ставить его на отведенное место по возвращении с работы на завод.
- Устранять возникшие по время работы на линии неисправности автомобиля.
- Производить текущий ремонт автомобиля, проводить ежедневное обслуживание, первое и второе техническое обслуживание, готовить автомобиль к техническому осмотру.
- Выполнять производственные задания, установленные гл. инженером и гл. механиком, не допускать простоев, срывов заявок. Подчиняться начальникам подразделений завода, в распоряжение которого он направлен работать.
- Соблюдать правила дорожного движения и правила технической эксплуатации автомобилей.
- Соблюдать правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин, рационально использовать горюче-смазочные материалы и запчасти к автомобилю.
- Соблюдать нормы, правила, инструкции, приказы и указания по технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.
- Содержать в чистоте автомобиль, убирать территорию гаража и бытовое помещение.
- Соблюдать правила подачи автомобилей под погрузку и разгрузку грузов, проверять соответствие укладки и крепления груза на автомобиле требованиям безопасности движения и обеспечения сохранности автомобиля.
- Быть вежливым с заказчиком.
- Содержать в исправном состоянии набор ручного инструмента для аварийного ремонта автомобилей.
- Содержать автомобиль в укомплектованном состоянии.
- Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
- Знать правила вызова:
- пожарной команды при возникновении загораний или возможностей его загораний;
- скорой помощи при травмах, ожогах, отравлениях.