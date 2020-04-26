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Мусоровозы «ЭкоПрофи» работают в Архангельске и Новодвинске

Архангельск и Новодвинск второй день обслуживает собственная техника транспортного оператора ООО «ЭкоПрофи». На маршрутах Архангельска работают 14 машин «ЭкоПрофи», до этого их обслуживали 9 мусоровозов ООО «САХ».

Новодвинск сегодня убирают два новых мусоровоза транспортного оператора. Еще с утра контейнеры города бумажников были полными, но уже к 17.00 значительная часть контейнерных площадок была очищена от ТКО. С 21 мая на новодвинские маршруты выйдут еще 2 мусоровоза.

– Четырех машин будет достаточно, чтобы закрыть потребности города и обеспечить качественную уборку ТКО. Отдельно начинаем убирать КГО. Для этого выходит ломовоз. – пояснил сегодня руководитель обособленного подразделения «Архангельск» транспортного оператора ООО «ЭкоПрофи» Максим Дроздов.

В Архангельске уборка ТКО идет в плановом режиме. Нормы СанПИНа выдерживаются. Есть адреса, по которым накопление мусора идет быстрее, поэтому отрабатываются они «точечно» - по обращениям жителей и заявкам через колл-центр регионального оператора. Все отходы вывозятся строго на полигон. Работу мусоровозов диспетчеры отслеживают в режиме онлайн с помощью системы ГЛОНАСС.

Стоит отметить, что контейнерный парк архангельской агломерации давно не обновлялся, наблюдается нехватка контейнеров,- есть потребность в замене металлических контейнеров для машин с верхней загрузкой на пластиковые евроконтейнеры для мусоровозов с задней загрузкой - такая технология позволяет существенно снизить разлет отходов при погрузке ТКО в спецтранспорт. Сегодня обновление контейнерного парка Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области ООО «Экоинтегратор» провел в Северном округе и округе Варавино-Фактория. На очереди Соломбала и Маймаксанский округ Архангельска. 

Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области будет признателен жителям за информацию о полных контейнерах и необходимости организации дополнительного вывоза ТКО. Сообщения принимаем по телефону "горячей линии" РегОператора +7(8182)63-70-02 или сообщением в популярных мессенджерах (Viber, Telegram и WhatsApp) по номеру +79657347004 - обращаем внимание, что в мессенджерах принимаются только письменные и фото- сообщения.  

22 май 11:05 | : Экономика

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