Дольщики ЖК «PARUS» получают ключи от квартир

Ограничительные мероприятия, связанные с мерами по не распространению на территории региона короновирусной инфекции внеси изменения в регламент приемки квартир дольщиками.
Тем не менее, в холдинге «Аквилон Инвест» еще раз подтвердили - все квартиры во введенной в эксплуатацию 2-й очереди ЖК «PARUS» будут переданы дольщикам в установленный договором срок.
Напомним, что 9-12-ти этажный жилой комплекс общей площадью более 43 тыс. кв. м, построен на площади им. Давида Пашаева, завершает ее архитектурный облик, и являлся самым масштабным проектом холдинга «Аквилон Инвест» в городе корабелов. 1-я очередь ЖК «PARUS» (217 квартир) сдана в эксплуатацию в 2018 году. На 2-й очереди (429 квартир) все общестроительные работы завершены в конце прошлого года. Сейчас идет передача квартир дольщикам.
Евгения и Сергей Колосовы приобрели евро-двухкомнатную квартиру на 10-м этаже около двух лет назад. Тогда на 2-й очереди ЖК «PARUS» завершали кирпичную кладку второго этажа. Старая квартира Колосовых располагалась напротив, поэтому они практически ежедневно наблюдали за тем, как растет их дом. И вот настал долгожданный момент – получение ключей и приемка нового жилья.
- Мы, конечно, почитали негативные отзывы в группе Вконтакте, но решили не паниковать. Подготовились, посмотрели ролики о том, как собственникам самостоятельно принимать квартиру в новостройке. Вооружились приборами, посоветовались с братом супруга, у которого уже был опыт приемки квартиры. Проверили все: штукатурку, шпаклевку - стены ровные. Никаких протечек, все сухо. Включали везде воду – напор хороший. Проверили всю электрику, все розетки – напряжение нормальное. Вентиляция тоже без замечаний. Никто нас не торопил, принимали квартиру без малого час. Наоборот, представитель застройщика нам подсказывал, что еще можно и нужно проверить. В итоге в акте приемки мы записали, что видимых нарушений не обнаружено, - говорит Евгения Колосова.
Сейчас Колосова уже начинают чистовую отделку квартиры, чтобы побыстрее переехать в новое жилье. А тем временем продолжается приемка других квартир. Стоит отметить, что по договору с собственниками холдинг «Аквилон Инвест» несет гарантийные обязательства по дому в течение 5 лет.
Как отметил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков благоустройство придомовой территории будет завершено в соответствии с утвержденным проектом.
- Те работы, которые можно выполнить по погодным условиям подрядчики сделали. Мы гарантируем, что в весенне-летний период благоустройство будет завершено в полном объеме, включая установку во дворе фонтана, который уже приобретен. Все квартиры будут переданы дольщикам в установленный договором срок, — подчеркнул Алексей Попков.
Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» уже построил в Северодвинске четыре жилых комплекса. Сейчас компания возводит в городе корабелов четыре жилых комплекса общей площадью около 90 тыс. кв. м. Среди них и новый проект – ЖК «WeKING» на ул. Орджоникидзе, продажи квартир в котором откроются уже в понедельник. Также холдинг приобрел на открытом аукционе право аренды земельного участка площадью 1,39 га в районе ул. Карла Маркса, 65, где планируется построить до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.