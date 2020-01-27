Дачникам на заметку: Как совместить самоизоляцию и вывоз ТКО

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Самоизолировались на даче -
Недельные каникулы, объявленные Президентом в целях предотвращения распространения вируса COVID-19, многие северяне планируют провести на дачах, где, в отличие от крупных городов, легче самоизолироваться и не допустить контактов с возможными носителями опасной инфекции. Самое время вспомнить, что с на дачах жители тоже производят ТКО, а, значит, должны узаконить свои отношения с Региональным оператором.
Кстати, если все правильно оформить, то и платить за вывоз мусора одновременно в двух местах - на даче и в городской квартире,- не придется. Стоит напомнить, что если человек более 5 календарных дней отсутствует в жилом помещении, он может получить перерасчет платы за услугу по обращению с ТКО. В перерасчет не будут включены даты выбытия и прибытия. Перерасчет должен быть произведен в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего заявления. Заявление о перерасчете нужно подать либо до отъезда, либо в течение 30 дней по приезду.
Условия перерасчёта платы за коммунальные услуги, в том числе за ТКО, утверждены постановлением Правительства РФ №354. Если собственник или другой человек, зарегистрированный в жилом помещении, не проживает в нём какое-то время, то необходимо предоставить региональному оператору или АО “Центр расчетов” заявление о перерасчёте и документ, подтверждающий период отсутствия. Дачникам нужно приложить к заявлению справку дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина там.
Кстати, под обязанность заключить договор с Региональным оператором подпадают все организации, у которых образуются ТКО, в том числе и садоводческие товарищества, гаражные кооперативы. Мусор образуется не только в местах постоянного проживания граждан, но и там, где они бывают периодически или сезонно.
Соответственно, между региональным оператором и садоводческими товариществами, гаражными кооперативами должны заключаться договоры на оказание услуг по обращению с ТКО.
Поэтому если садоводческое товарищество зарегистрировано в качестве юридического лица, договор заключает товарищество (председатель, действующий от его имени). Для оплаты услуг регионального оператора товарищество по закону может использовать взносы своих членов. Если товарищество не создано, то договор с региональным оператором будет заключать каждый садовод.
Мусор дачники будут выбрасывать в контейнеры, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках. Если таких площадок в садоводческом товариществе нет, их необходимо организовать. При этом расположение контейнеров нужно обязательно согласовать с регоператором: если мусоровоз не сможет к ним подъехать, вывезти мусор просто не получится и площадку придется переносить.
Важно помнить, что на вывоз мусора распространяются те же льготы, что и на все остальные коммунальные услуги. То есть инвалиды, ветераны труда, ветераны ВОВ, многодетные семьи и другие льготники будут получать компенсацию.