Директор по работе с клиентами в Архангельске - джентльмен (леди) на все 115

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, директор департамента по работе с клиентами в Архангельске получает в среднем 115 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на заработок до 180 000 рублей, а в Санкт-Петербурге, в среднем – 166 000 рублей в месяц.
В других крупных городах средний размер заработной платы данного специалиста составляет: в Новосибирске - 126 000 рублей, в Екатеринбурге – 139 000 рублей, во Владивостоке – 153 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 130 000 рублей, в Челябинске – 122 000 рублей, в Омске – 113 000 рублей в месяц. В соседних городах ситуация следующая: в Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 112 000 рублей, в Сыктывкаре 121 000 рублей и в Петрозаводске - 117 000 рублей в месяц.
Должностные требования к этой профессии:
Отличное знание продукции. Абсолютное понимание принципов работы с клиентами и процедур, установленных в компании. Способность быть убедительным в общении с клиентами, следование принципу удовлетворения запросов клиента. Способность мотивировать сотрудников и эффективно справляться с проблемами в выполнении работы.