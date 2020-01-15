С видом на залив. "Аквилон Инвест" построит еще один жилой комплекс в городе корабелов

По итогам отрытого аукциона холдинг «Аквилон Инвест» получит в аренду 1,39 га в районе ул. Карла Маркса, 65.
Участок, где разместиться жилой комплекс, удобно расположен рядом с центром города, имеет хорошую транспортную доступность, и удобные пути проезда до основных предприятий Северодвинска – заводов «Севмаш», «Арктика», «Звездочка».
Этот район характеризуется развитой социальной инфраструктурой: рядом расположены гимназия, две школы, пять детсадов, магазины, остановки общественного транспорта и большой Приморский парк, обустройство которого ведется по федеральной программе «Комфортная городская среда». В соответствии с генпланом, смежный участок зарезервирован для строительства объекта образования. В перспективе здесь появится современный микрорайон, который станет одной из «точек роста» города.
Действующие в Северодвинске градостроительные регламенты и нормы позволяют разместить на полученном в аренду участке до 20 тыс. кв. м. жилья. Среди преимуществ данной локации - большая территория без плотной застройки вокруг, что позволяет выполнить комплексное благоустройство. Из окон квартир будет открываться красивый вид на залив Параниха Белого моря. В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» приступает к разработке проектной документации для нового жилого комплекса, рассматриваются предварительные эскизы.
- Холдинг «Аквилон Инвест» использует при строительстве нового жилья в Северодвинске все последние технические достижения и наработки, современные технологии и материалы, обеспечивающие повышенное качество жилья, удобство его эксплуатации и существенную экономию коммунальных ресурсов, и как следствие - снижение платежей за услуги ЖКХ. Строительство будет вестись подразделением холдинга, зарегистрированным в Северодвинске, в соответствии с новыми нормами 214-го федерального закона «Об участии долевом строительстве». Прежде всего, это касается дополнительных гарантий сохранения средств граждан, приобретающих квартиры. Также будет реализованы требования по проектному финансированию, что является дополнительной защитой от рисков для дольщиков, - отметил генеральный директор холдинга Алексей Попков.
Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» уже построил в Северодвинске четыре жилых комплекса. Сейчас компания возводит в городе корабелов три жилых комплекса (5-ть домов) общей площадью около 60 тыс. кв. м. Завершается проектирование нового жилого комплекса в районе улицы Орджоникидзе. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и современного жилья.