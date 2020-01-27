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Группа «Илим» снова первая в стране

На этот раз Лесной филиал Группы «Илим» в Коряжме получил сертификат Legal Source, подтверждающий, что производимая продукция соответствует всем европейским требования. Выдан впервые российскому предприятию, работающему на рынке лесной продукции.

Генеральный директор Группы «Илим» Ксения Соснина:

— Группа «Илим», являясь лидером лесной промышленности в России, всегда стремится использовать самые лучшие мировые практики. Компания намерена расширять экспортные поставки в Европу, поэтому получение сертификации Legal Source — очень важный этап, который поможет нам в этом направлении и станет дополнительным свидетельством нашей надёжности и прозрачности всех процессов в компании — от заготовки до поставки конечному потребителю. «Илим» имеет прочные многолетние отношения с европейскими поставщиками, однако сертификация по евростандартам ещё больше укрепит доверие между нами, а также позволит трейдерам снизить затраты на подтверждение легальности сырья, из которого изготовлена наша продукция.

(tk-online)

26 февраль 12:47 | : Экономика

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