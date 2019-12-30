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17+. Россияне не одобряют раннюю трудовую деятельность для своих детей

Большинство родителей не хотят, чтобы у их несовершеннолетних детей старше 14 лет появилась возможность получить статус самозанятого и официально заниматься бизнесом. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие 1600 родителей детей в возрасте до 17 лет из всех округов страны.

Правительственное Агентство стратегических инициатив предлагает разрешить несовершеннолетним от 14 лет и старше регистрироваться в качества самозанятых. Среди родителей детей до 17 лет у проекта больше противников, чем сторонников: 40 и 34% соответственно.

Судя по комментариям, россияне опасаются финансовых и юридических бизнес-рисков, последствия которых могут лечь на их плечи. Раннее предпринимательство, по мнению родителей, может помешать их детям получить достойное образование.

Число сторонников проекта несколько возрастает с увеличением уровня доходов: если среди родителей с заработком до 30 тыс. руб. таковых лишь 29%, то среди респондентов с зарплатой от 80 тыс. руб. — 38%. Больше всего же сторонников инициативы — среди родителей подростков 15—17 лет (40%).

12 февраль 07:42 | : Экономика

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