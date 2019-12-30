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Специалист по информационной безопасности в Архангельске - зарплата ниже московской почти в два раза

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, специалист по информационной безопасности в Архангельске получает в среднем 59 000 рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать на заработок до 110 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге, в среднем, до  90 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 57 000 рублей, в Сыктывкаре 63 000 рублей и в Петрозаводске -  61 000 рублей в месяц.

В других крупных городах средний размер заработной платы составляет: в Новосибирске  - 66 000 рублей, в Екатеринбурге – 74 000 рублей, во Владивостоке – 83 000 рублей в месяц.

Чем специалист по информационной безопасности занимается на работе?
✎ Настраивает многоуровневую систему защиты информации (логины и пароли, идентификацию по номерам телефона, по отпечатку пальца, по сетчатке глаза и др.)
✎ Исследует составные части системы (сайта, сервиса, автоматизированной системы в компании) на наличие уязвимостей
✎ Устраняет выявленные поломки и уязвимости
✎ Устраняет последствия взломов, если они произошли
✎ Разрабатывает и внедряет новые регламенты по обеспечению защиты информации
✎ Проводит работу с пользователями системы, чтобы объяснить важность и виды защитных мер
✎ Ведет документацию
✎ Готовит отчеты по состоянию IT-систем
✎ Взаимодействует с партнерами и поставщиками оборудования в сфере обеспечения безопасности

11 февраль 13:06 | : Экономика

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