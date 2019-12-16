ЖК «Art Line» в Архангельске: Как жить в комфорте?

В настоящее время строители выполнили забивку 483 свай и приступили к работам по устройству ростверка.
- Ростверк – это горизонтальная платформа свайного базиса, которая распределяет вес сооружения и равномерно передаёт всю его тяжесть на опоры. А те, в свою очередь, передают нагрузку на грунт. Главная функция ростверка - объединение свай в цельное рабочее сооружение, что предотвращает неравномерную просадку здания. Таким образом, качественно сделанный ростверк – это залог долговечности всей конструкции, - отметил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
Новый жилой комплекс холдинга «Аквилон Инвест» класса «Комфорт+» общей площадью 13,2 тыс. кв. м находится в самом центре Архангельска, в районе с развитой инфраструктурой и оптимальной транспортной доступностью. Рядом расположены детсады №77 «Морошка», №117 «Веселые звоночки» и №147 «Рябинушка», школы №9 и №22, гимназия №21 и Архангельский государственный лицей им. М. В. Ломоносова, Северный Арктический федеральный университет, поликлиника №2, офтальмологическая клиника, Дворец спорта. В пешеходной доступности – набережная Северной Двины.
Особенностью ЖК «Art Line» будет его «артистическое» наполнение. Дизайнерская отделка парадных и холлов выполняется в разных художественных стилях, в лифтах будет звучать классическая музыка, во дворе дома планируется установить арт-скульптуру, а также разработать проект оригинального арт-забора. На первом этаже комплекса разместится Детский клуб, оборудованный как арт-студия. Здесь для маленьких жильцов будут созданы все условия для творчества и развития.
Дом спроектирован с переменной этажностью: вдоль ул. Серафимовича и пр. Ломоносова он будет 8-этажным, а угловая часть - 10-ти этажной. Фасады выполняются из трех цветов керамического облицовочного кирпича с индивидуальными архитектурными деталями и декоративной подсветкой.
Всего в новом жилом комплексе спроектировано 162 квартиры разнообразной панировки, от студий до евро-трехкомнатных. Все квартиры сдаются с белой отделкой, которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Графит», «Ваниль» и «Шоколад», когда квартира уже готова для проживания.
Помещения общественно-делового назначения расположены на 1-м этаже, их входные группы сделаны отдельно от парадных. В подземном этаже размещается паркинг и кладовые, доступ к которым обеспечивается на лифте без выхода на улицу.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство, включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками сертифицированным антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB-разъёмами для зарядки гаджетов и Wi-Fi. Во дворе устраиваются велопарковки безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена гостевая автомобильная парковка.
Необходимо отметить, что участок для строительства ЖК «Art Line» приобретен в рамках совместного с Правительством Архангельской области инвестиционного проекта по восстановлению прав граждан пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. В соответствии с областным законом холдинг «Аквилон Инвест» выплатил обманутым дольщикам денежную компенсацию в размере 15,4 млн. рублей. Развитие данной локации планируется продолжать: аналогичным образом холдингом «Аквилон Инвест» приобретен участок на пересечении ул. Володарского и пр. Ломоносова, обманутым дольщикам выплачено 17,1 млн. рублей. Здесь будет построен еще один дом, а в последующем оба жилых комплекса объединит общая благоустроенная территория.