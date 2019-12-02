Директор по строительству в Архангельске - буржуй на окладе

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, директор по строительству в Архангельске в среднем получает 141 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 220 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 202 000 рублей в месяц.
В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 136 000 рублей, в Сыктывкаре 147 000 рублей и в Петрозаводске - 143 000 рублей в месяц.
Должностные обязанности:
2.1. Директор по строительству разрабатывает планы по строительству и реконструкции объектов различного назначения (промышленные предприятия, жилые дома, культурные объекты и другое). Составление планов должно вытекать из необходимости обеспечения районов данными объектами и гарантированной быстрой окупаемости вложенных средств.
2.2. Занимается закупкой строительных материалов и технического оборудования, а также их транспортировкой к объекту.
2.3. Заключает договоры с компаниями подрядчиков, производителями необходимых материалов для реализации проекта, а также с фирмами, занимающимися перевозками.
2.4. Контролирует качество соблюдения условий договоров и в случае необходимости принимает меры, предусмотренные договором.
2.5. Обеспечивает строительную площадку материалами того качества и количества, которые указаны в документах.
2.6. Согласовывать план строительства и все подготовительные действия, включая закупку материалов и оборудования, с руководством.
2.7. Организация банковских операций между заказчиком и исполнителями, а также предоставление в банк всех необходимых документов по строительству.
2.8. Преждевременный расчет возможных дополнительных затрат, которые могут потребоваться в процессе реализации проекта.
2.9. Разработка точной последовательности действий на строительной площадке.
2.10. Контроль за качественным и своевременным выполнением строительных работ, соблюдением норм технической и пожарной безопасности, организация подачи нужной документации в различные инстанции, соблюдение действующих законов государства, а также охрана окружающей среды.
2.11. Сдача реализованного проекта и его введение в эксплуатацию.
2.12. Обращение к руководству с предложениями, способствующими сокращению суммы капиталовложений и сроков строительства.
2.13. Наем работников, внесение изменений в род их занятости с целью улучшения качества строительства.
2.14. Ведение учета и составление отчетов в ходе реализации строительного плана.