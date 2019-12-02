Холдинг «Аквилон Инвест» приглашает на «Ипотечную субботу»

В субботу 18 января для жителей Архангельска и Северодвинска состоится традиционная «Ипотечная суббота».
Мероприятие пройдет с 11 до 17 часов в офисах компании в Архангельске на ул. Попова, 14 (Дом Быта, 6 этаж) и Северодвинске на ул. Ломоносова, 85 к. 1.
Специалисты холдинга «Аквилон-Инвест» расскажут об условиях покупки квартир и помогут подобрать наиболее подходящий вариант по расположению, планировке и за оптимальную цену. Посетители мероприятия также получат комплексную консультацию по действующим ипотечным программам от менеджеров банков-партнёров и индивидуальные выгодные расчеты по жилищному кредиту или беспроцентной рассрочке.
Ипотека остается самым востребованным инструментом покупки квартиры среди клиентов холдинга «Аквилон Инвест». Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж в прошлом году составила более 60%.
- Оживление рынка и рост количества выданных ипотечных кредитов обусловлены несколькими факторами, которые напрямую влияют на стоимость квадратного метра жилья для будущих новоселов. Высокие темпы строительства дают возможность вывести на рынок большое количество предложений. Только холдинг «Аквилон Инвест» в прошлом году объявил о старте продаж квартир в шести новостройках в Архангельске и Северодвинске. У покупателей появился выбор относительно площадей квартир, локации домов, близости необходимой инфраструктуры. Кроме того, предложения банков стали интереснее, сделали покупку доступнее, - отмечает ипотечный брокер строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» Анна Шабанова.
Каждый участник мероприятия при бронировании квартиры в любом из строящихся жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске в период с 18 по 19 января получит купон на дополнительную скидку в размере 50 тыс. рублей. При этом возможен вариант, когда ежемесячный платеж по ипотеке составит всего 9,3 тыс. рублей в месяц или 300 рублей в день.
Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» столице Поморья и Северодвинске строит 15 жилых комплексов общей площадью около 230 тыс. кв. м. В настоящее время холдинг «Аквилон Инвест» прорабатывает ряд новых проектов в Архангельске, связанных с комплексным освоением территорий, в том числе и застроенных ветхим деревянным жилфондом. В Северодвинске ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 46 тыс. кв. м современного жилья.
* Сроки проведения акции с 18.01.2020 по 19.01.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. 300 руб./день - платеж по рассрочке. Расчет верен для жилого помещения с базовой стоимостью квартиры 3 059 000 руб. при сумме первоначального взноса 2 245 000 руб. сроком на 35 месяцев, с учетом скидки 15% от суммы первоначального взноса и скидки 5 000 руб./квм. Платеж в месяц 9 300 руб. Рассрочку предоставляет Застройщик. Рассрочка предоставляется на беспроцентной основе. Срок рассрочки до 4 кв. 2022 г. Застройщик ООО СЗ «Бизнесстрой», адрес: Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины. Кадастровый номер земельного участка, находящегося в залоге у участников долевого строительства в силу закона: 29:22:050516:2265, 29:22:050516:11, 29:22:050516:12, 29:22:050516:20, 29:22:050516:21, 29:22:050516:22. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.