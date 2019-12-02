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Снег начнет исчезать с архангельских улиц

Так, по крайней мере, обещает администрация областной столицы, ссылаясь на график подрядчика работ по уборке Архангельска – «Плесецкое дорожное управление».

Вот он:

Днем 15 января уборка снега пройдет на улицах Розинга, Бадигина и Гагарина;

В ночь с 15 на 16 января – на ул. Дачная, ул. Тыко Вылки, пр. Сибиряковцев (старый и новый), пер. Театральный, ул. Володарского, ул. Серафимовича;

Ночью 16-17 января вывоз будет производиться на пр. Новгородский (от ул. Урицкого до ул. Поморская), ул. Р.Куликова, ул. Р. Шаниной, спуске с железнодорожного моста, ул. Смольный буян, пр. Дзержинского, ул. Р.Люксембург, ул. Чкалова;

В дневное время 17 января – на улицах Воронина и Никитова;

В ночь с 17 на 18 января – на ул. Чкалова, ул. Галушина (от пр. Московский до ул. Карпогорская), ул. Павла Усова, ул. Ильинская;

Днем 18 января вывоз снега будет произведен на улице Октябрьская.

Для оповещения об уборке на улицах будут выставлены предупреждающие о проведении работ афиши. Горожан настоятельно просят ориентироваться на них и убрать на этот период автомобильный транспорт с обочин дорог.

15 январь 11:20 | : Экономика

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