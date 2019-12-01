Взгляд из "окна" кадрового агентства: Тот, кто в Лондоне - дауншифтер, а кто на Бали - лузер

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел исследование для журнала Forbes, согласно которому лишь 3% россиян,
готовых к переезду, рассматривают вариант с понижением социального статуса ради моральной перезагрузки. Большинство боится не найти новую достойную работу после возвращения. Опрос проводился среди 3000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга.
Основатель рекрутинговой платформы Superjob Алексей Захаров считает, что дауншифтеров «в подлинном смысле этого слова» среди россиян крайне мало — «глупо говорить даже о доле процента». «Это должен быть действительно высокопоставленный обеспеченный человек, который по доброй воле отказывается от социального статуса и переходит на уровень ниже, желая освободиться от ответственности за других людей и напряженного графика. Например, наша элита, мигрировавшая в Лондон, — это дауншифтеры. А 25-летний менеджер среднего звена, который не нашел себя и поехал искать на Бали, никакой не дауншифтер, а просто лузер», — заявил Захаров в разговоре с Forbes.
Дауншифтинг (в переводе с английского "переключение на низкую передачу") — социальное явление целенаправленного осознанного спуска по социальной иерархии, связанное с "жизнью для себя", "отказом от чужих целей".
Лузер - он и в Африке лузер.