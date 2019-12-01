Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Взгляд из "окна" кадрового агентства: Тот, кто в Лондоне - дауншифтер, а кто на Бали - лузер

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел исследование для журнала Forbes, согласно которому лишь 3% россиян,
готовых к переезду, рассматривают вариант с понижением социального статуса ради моральной перезагрузки. Большинство боится не найти новую достойную работу после возвращения. Опрос проводился среди 3000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга.

 Основатель рекрутинговой платформы Superjob Алексей Захаров считает, что дауншифтеров «в подлинном смысле этого слова» среди россиян крайне мало — «глупо говорить даже о доле процента». «Это должен быть действительно высокопоставленный обеспеченный человек, который по доброй воле отказывается от социального статуса и переходит на уровень ниже, желая освободиться от ответственности за других людей и напряженного графика. Например, наша элита, мигрировавшая в Лондон, — это дауншифтеры. А 25-летний менеджер среднего звена, который не нашел себя и поехал искать на Бали, никакой не дауншифтер, а просто лузер», — заявил Захаров в разговоре с Forbes.

Дауншифтинг (в переводе с английского "переключение на низкую передачу") — социальное явление целенаправленного осознанного спуска по социальной иерархии, связанное с "жизнью для себя", "отказом от чужих целей".

Лузер - он и в Африке лузер.

15 январь 08:22 | : Экономика

Главные новости


Рождественское послание митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия (видео)
"Человеческая нога ступит на Марс". И другие предсказания на 2020 год
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2020 (73)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20