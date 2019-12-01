Архангельская область: Урон от нелегальной вырубки берутся покрыть крупчаковские структуры

WWF России и Группа компаний «Титан» подписали соглашение о добровольной охране прилегающего к Двинско-Пинежскому заказнику участка первозданной тайги площадью 1 834 га.
Имеющий высокую экологическую ценность участок тайги, не включенный в границы созданного 1 октября 2019 г. ландшафтного заказника, является наиболее уязвимым в перспективе планируемых рубок в данном районе. Компания ГК «Титан» взяла под добровольную охрану этот участок первозданного леса, чтобы компенсировать урон от нелегальной рубки общей площадью около 150 га на территории нового заказника.
Ранее WWF России уже призвал все заинтересованные стороны провести расследование, установить причины нарушения и принять незамедлительные меры по улучшению государственного контроля за выполнением природоохранного законодательства в части соблюдения режима ООПТ, а также предложил ГК «Титан» в качестве компенсации вывести из промышленного освоения дополнительный участок Двинско-Пинежской тайги. В итоге, компания незамедлительно запустила расследование ситуации, а сейчас – подписала с WWF России, при участии FSC России, не только соглашение об охране дополнительного участка ценного леса, но и Дорожную карту охранения лесов высокой природоохранной ценности до 2028 г.
Дорожная карта включает план мероприятий по сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, в том числе по расширению существующих особо охраняемых природных территорий и созданию новых, на 24 лесных участках в Архангельской области, находящихся в оперативном управлении ГК «Титан», Архангельского ЦБК и ЗАО «Лесозавод 25». Помимо этого, в 2020 году ГК «Титан» начнет внедрять на территории своей аренды на площади свыше 2,5 млн га интенсивную устойчивую модель лесного хозяйства.
«Мы приветствуем открытое поведение компании и зафиксированные в соглашении долгосрочные планы сохранять экологически значимые леса и вести грамотное лесопользование на уже освоенных участках леса. Для WWF России это, пожалуй, первое соглашение с лесопромышленной компанией, когда мы прописываем в нем не только мероприятия по сохранению экологически ценных лесов, но еще и мероприятия по переходу к интенсивной и экологической ответственной модели ведения лесного хозяйства в промысловых лесах. Экономически выгодное и при этом экологически ответственное лесопользование в уже освоенных человеком лесах помогает снизить нагрузку на первозданные леса, которые пока не испытали на себе влияния человека и являются домом многих редких видов растений и животных», - заявил директор Лесной программы WWF России Андрей Щеголев.
WWF России продолжает следить за судьбой Двинско-Пинежского заказника, за создание которого фонд боролся более 17 лет. В 2020 г. WWF России планирует запустить в Архангельской области инновационный проект. В его основу будет положен ландшафтный подход при комплексном развитии региона, что поможет сохранить ценные первозданные леса области.